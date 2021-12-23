Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan ‘Seçim ekonomisi’ cevabı
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik modeline ilişkin “seçim ekonomisi” diyenlere Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
YENİ AKİT ANKARA
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik modeline ilişkin “seçim ekonomisi” diyenlere Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ogan yaptığı paylaşımda, “Uygulanan ekonomi modeli seçim ekonomisi değildir. Türkiye milli ekonomi modelidir. Döviz serbest piyasaya uygun gerçek değerinde seyredecek, faizler düşecek, cari açık düşecek, üretim, ihracat, istihdam artacaktır. İşçi, memur, çiftçi, emekli ve dar gelirli enflasyona ezdirilmeyecektir” dedi.