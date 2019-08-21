Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Devlet olmanın gereği yapıldı

Yeni Akit Ankara

Yerli Düşünce Derneği (YDD) haftalık olağan toplantısında ‘Küresel terör ile devlet millet el ele mücadele’ başlığı altında toplandı. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyarbakır, Van ve Mardin’de görevden alınan belediye başkanları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli Düşünce Derneği’nin “Küresel Terör ile Devlet - Millet El Ele Mücadele” başlığıyla düzenlediği haftalık toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Sandığın arkasına sığınarak, vatanın, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok sayıp, bölücü terör örgütüne sözcülük, hamilik, tetikçilik yapan hiç kimseye, anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde asla müsaade edilemez. Halkın oyları ile seçilenlerin sorumluluğu ve hizmeti halk için olmalıdır. Halkın güvenliği, adaleti ve refahı için anayasaya ve kanunlara bağlı kalınmalıdır. Halkın iradesi ile yerel yönetimlerin yürütme görevi ve yetkisini alanların esas görevi, yetkilerini seçildikleri süre zarfında kanunlara uygun olarak kendilerini seçen halka hizmet ederek yerine getirmeleridir. Kim olursa olsun, toplumun huzur ve refahını bozmak için terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar” diye konuştu.

“Hükümet gereğini yapıyor”

Türk halkının her bir ferdinin güvenlik ve esenlik içinde yaşama hakkı olduğunu söyleyen Topçu, “Türk halkının refahı, ABD, İsrail ve AB ülkelerinin halklarının refahı kadar hakkıdır. Bu ülkelerin devletleri, hükümetleri halklarının güvenliği ve esenliği için küresel terör örgütleri yandaşları ile ilgili hangi tedbirleri alıyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümeti de uluslararası hukukun içinde gereğini yapıyor” ifadelerini kullandı.