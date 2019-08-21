0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Devlet olmanın gereği yapıldı

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Devlet olmanın gereği yapıldı

 Yeni Akit  Ankara 

Yerli Düşünce Derneği (YDD) haftalık olağan toplantısında ‘Küresel terör ile devlet millet el ele mücadele’ başlığı altında toplandı. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyarbakır, Van ve Mardin’de görevden alınan belediye başkanları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli Düşünce Derneği’nin “Küresel Terör ile Devlet - Millet El Ele Mücadele” başlığıyla düzenlediği haftalık toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Sandığın arkasına sığınarak, vatanın, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok sayıp, bölücü terör örgütüne sözcülük, hamilik, tetikçilik yapan hiç kimseye, anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde asla müsaade edilemez. Halkın oyları ile seçilenlerin sorumluluğu ve hizmeti halk için olmalıdır. Halkın güvenliği, adaleti ve refahı için anayasaya ve kanunlara bağlı kalınmalıdır. Halkın iradesi ile yerel yönetimlerin yürütme görevi ve yetkisini alanların esas görevi, yetkilerini seçildikleri süre zarfında kanunlara uygun olarak kendilerini seçen halka hizmet ederek yerine getirmeleridir. Kim olursa olsun, toplumun huzur ve refahını bozmak için terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar” diye konuştu.

“Hükümet gereğini yapıyor”

Türk halkının her bir ferdinin güvenlik ve esenlik içinde yaşama hakkı olduğunu söyleyen Topçu, “Türk halkının refahı, ABD, İsrail ve AB ülkelerinin halklarının refahı kadar hakkıdır. Bu ülkelerin devletleri, hükümetleri halklarının güvenliği ve esenliği için küresel terör örgütleri yandaşları ile ilgili hangi tedbirleri alıyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümeti de uluslararası hukukun içinde gereğini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Yerli Düşünce Derneği (YDD)
  6. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  7. Yerli Düşünce Derneği
  8. Küresel Terör ile Devlet - Millet El Ele Mücadele
  9. Türkiye Cumhuriyeti
  10. Türk halkı
  11. ABD
  12. İsrail
  13. AB ülkeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti
    1. Dicle Elektrik'ten aldığı bursla..
    2. Yaralı karga iş hanının maskotu oldu
    3. GRAFİKLİ - Trabzonspor, Atina'da..
    4. Ustalar Altınköy’de buluşuyor
    5. (özel) Yer altındaki tarihe ’ince..
    6. ABD'nin çağrısına onay! Savaş gemisi..
    7. İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk..
    8. Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen..
    9. Antalya’da araç yangınında iki..
    10. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    11. Terasta çıkan yangın korkuttu
    12. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    13. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    14. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    15. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    16. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    17. Denizli’de kan donduran olay
    18. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    19. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    20. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!