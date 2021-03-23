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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Asla fırsat vermeyeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Asla fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Kürt’ü, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si ile ay yıldızlı al bayrak altında dünya durdukça birlikte yaşama kararlılığında olan Türk milletin bütün evlatları, mazlumların son umudu Türkiye’nin payidar kalması için en son ocağın sönmesine asla fırsat vermeyecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 22:40:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Asla fırsat vermeyeceğiz

Diyarbakır-Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"Bizi asla birbirimizden ayıramayacaklar"

Türkiye’ye yönelik sistematik saldırıların olduğunu belirten Topçu, “Cumhurbaşkanımızın yanında durmak, milletimizin istiklali ve istikbali için tek devletin, tek bayrağın, tek milletin ve tek vatanın yanında durmak demektir. Dün her türlü enstrümanları ile dedelerimizin üzerine gelenlerin torunları, bu günde aynı şekilde bizim üzerimize geliyorlar.

Kürt kardeşlerimizin temsilcisi oldukları iddiasında olan bölücü örgütler ve güdümlü sözde siyasetçiler, Papalı pullar bastırıp, onların verdiği silahlarla bin yıllık kardeşliğe kurşun sıkarken, İsrail’e ve ABD’ye methiyeler düzmeyi de ihmal etmiyorlar.

Kürt’ü, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si ile ay yıldızlı al bayrak altında dünya durdukça birlikte yaşama kararlılığında olan Türk milletin bütün evlatları, mazlumların son umudu Türkiye’nin payidar kalması için en son ocağın sönmesine asla fırsat vermeyecek.

Bağlar Belediye Başkanımız kardeşim Hüseyin Beyoğlu Bey ne kadar Kürt’se ben de o kadar Kürt’üm. Ben ne kadar Türk isem, o da o kadar Türk’tür. Bizi asla birbirimizden ayıramayacaklar; vatanımızı bölüp, ezanımızı susturup, bayrağımızı indirip, devletimizi yıkamayacaklar.” dedi.

"Bizler her şeyin farkındayız"

Topçu’ya kabulü için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, “İhanet odaklarına ve emperyalizmin kirli emel ve ittifaklarına karşı mazlumların yanında yer alarak dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanımızı saf dışı bırakıp Türkiye'mizi çökertmek isteyenler, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Aziz milletimiz ve bizler her şeyin farkındayız. Onlar saldırdıkça bizler daha çok kenetlenecek daha çok çalışacak, tam bağımsız güçlü ve refah içindeki bir Türkiye’yi gelecek nesillerimize bırakacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

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