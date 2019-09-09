Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan şehidin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mardin Ömerli’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın Ankara Eryaman’daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Mardin’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın ailesini ziyaret etti. Topçu, şehidin babası Necati Kansuva’yla konuşup, acısını paylaştı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından Topçu taziye çadırından ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topçu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çekerek, “Devletimiz, milletimizin topyekun desteği ile bölücü terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıdır. Bölücü terör örgütü ne Kürt ne de Türk’tür. PKK/PYD/YPG adlı bu terör örgütü, Kürt’ün ve Türk’ün kanını döken emperyalist güçlerin bölgemizdeki çıkarlarına hizmet için onlar tarafından beslenen mankurtlar sürüsüdür” dedi.

“Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en azizi olan canını feda etti”

Türk milletinin imanına vurgu yapan Topçu, “Bizler, Cenab-ı Hakk’ın şehitler için büyük müjdeleri olduğunu bilen ve tam manasıyla iman eden büyük Türk milletinin mensuplarıyız. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Mardin Özel Harekat Şube Müdürü, şehidimiz Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en aziz olan canını feda etti. Rabbim şehadetini mebrur ve makbul eylesin. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, bu toprakları bizlere kanlarını dökerek vatan yapan şehitlerimiz hürmetine her türlü bölücülükten, ihanetten, zalimlerin ve düşmanların tuzaklarından muhafaza etsin” diye konuştu.

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

“Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte iken il başkanı olduğum dönemde Yönetim Kurulu üyem, fikir ve dava arkadaşım, şehidimizin değerli babası gönüldaşım Necati Kansuva’nın şahsında değerli ailesine ve silah arkadaşlarına, büyük Türk milletine Cenab-ı Hakk’tan sabrı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mardin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda şehit Tufan Kansuva’nın katili üç bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olmasına da değinen Topçu, “Bir nebze de olsa tesellimizdir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.