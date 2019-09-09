0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan şehidin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mardin Ömerli’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın Ankara Eryaman’daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan şehidin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mardin Ömerli’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın Ankara Eryaman’daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Mardin’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın ailesini ziyaret etti. Topçu, şehidin babası Necati Kansuva’yla konuşup, acısını paylaştı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından Topçu taziye çadırından ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topçu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çekerek, “Devletimiz, milletimizin topyekun desteği ile bölücü terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıdır. Bölücü terör örgütü ne Kürt ne de Türk’tür. PKK/PYD/YPG adlı bu terör örgütü, Kürt’ün ve Türk’ün kanını döken emperyalist güçlerin bölgemizdeki çıkarlarına hizmet için onlar tarafından beslenen mankurtlar sürüsüdür” dedi.



“Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en azizi olan canını feda etti”


Türk milletinin imanına vurgu yapan Topçu, “Bizler, Cenab-ı Hakk’ın şehitler için büyük müjdeleri olduğunu bilen ve tam manasıyla iman eden büyük Türk milletinin mensuplarıyız. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Mardin Özel Harekat Şube Müdürü, şehidimiz Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en aziz olan canını feda etti. Rabbim şehadetini mebrur ve makbul eylesin. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, bu toprakları bizlere kanlarını dökerek vatan yapan şehitlerimiz hürmetine her türlü bölücülükten, ihanetten, zalimlerin ve düşmanların tuzaklarından muhafaza etsin” diye konuştu.


Topçu sözlerine şöyle devam etti:


“Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte iken il başkanı olduğum dönemde Yönetim Kurulu üyem, fikir ve dava arkadaşım, şehidimizin değerli babası gönüldaşım Necati Kansuva’nın şahsında değerli ailesine ve silah arkadaşlarına, büyük Türk milletine Cenab-ı Hakk’tan sabrı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


Mardin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda şehit Tufan Kansuva’nın katili üç bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olmasına da değinen Topçu, “Bir nebze de olsa tesellimizdir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır
    1. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    2. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    3. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    4. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    5. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    6. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    7. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    8. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    9. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    10. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    11. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    12. Sokakta satranç var
    13. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    14. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    15. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    16. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    17. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    19. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    20. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    21. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    22. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    23. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    24. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    25. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    26. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    27. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    28. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    29. Başkan Matlı Kiev`de
    30. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!