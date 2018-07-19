Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli erken seçim deyince...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, geçmişte en iyimser tahminle 2-3 ay sürecek yeni hükümetin kurulması ve TSK komuta kademesi değişikliklerinin, yeni sistemle 2 saatte gerçekleştiğini belirterek, “Devletin yürütme teşkilatı kurumsal yapısı itibariyle sadeleşti ve küçüldü ama fonksiyon ve etki gücü açısından büyüdü” ifadesini kullandı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni sistemde siyasi sorumluluk ve karar verme açısından bir tek iradeden söz edileceğini kaydederek, "9 Temmuz günü Cumhurbaşkanı bir Başkan Yardımcısı, 16 bakanı atadı. O gün Genelkurmay Başkanının istifası kabul edildi, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmayda 2. Başkan atandı ve bütün bunlar 2 saat içinde oldu. Ama geçmişe bakıldığında bütün bunlar en iyimser tahminle hiçbir sorun olmasa iki ya da üç ayda olabilecek şeylerdi. (Bu, bazı köklü devlet geleneklerinin de temelinden değişmesi anlamına gelmiyor mu?) Uzun süre hükümet kuramamak eğer bir köklü devlet geleneği ise olmasın. Yani biz hükümeti çok hızlı kuralım. Ordumuzdaki komuta kademesini yılda bir kere değiştirme geleneğine sahipsek bu da olmasın. İhtiyacımız olduğunda ve zamanında yapalım. Bu tip yani yürütmeyi zaafa uğratan, halkın seçtiğinin iradesini kısıtlayacak mekanizmalar oluşturan gelenekleri tasfiye etmeliyiz zaten." açıklamasında bulundu.

"BAHÇELİ 'ERKEN SEÇİM' DEYİNCE 'ALLAH’TAN HAZIRLIĞIMIZ VAR' DEDİK"

24 Haziran öncesinde Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim önerisine hazırlıklı olduklarını belirten Uçum, "Allahtan hazırlıklarımız var dedik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı öngörülü bir siyasetçi. Eylül ayında konuştuğumuzda, “siz yarın her şey olacakmış gibi çalışın, ilk çalışmalar Nisan sonu itibari ile tamamlansın, sonra bunların lansmanı, kamuoyu tartışması yapılır” dedi. Bütün ekipler üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Bütün alt komisyonlar asıl raporlamalarını zamanında yetiştirdiler. Dolayısıyla 49 kişi komisyonlarda, 40 kişilik uzman ekip ise yazım çalışmalarında, zaman zaman destek veren diğer ekiplerle beraber yüzden fazla insanın fikri, teknik katkı verdiği bir süreç yaşadık." ifadelerini kullandı.