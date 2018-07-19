0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli erken seçim deyince...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, geçmişte en iyimser tahminle 2-3 ay sürecek yeni hükümetin kurulması ve TSK komuta kademesi değişikliklerinin, yeni sistemle 2 saatte gerçekleştiğini belirterek, “Devletin yürütme teşkilatı kurumsal yapısı itibariyle sadeleşti ve küçüldü ama fonksiyon ve etki gücü açısından büyüdü” ifadesini kullandı. 24 Haziran öncesinde Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim önerisine de hazırlıklı olduklarını belirten Uçum, "Allahtan hazırlıklarımız var dedik." diye konuştu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli erken seçim deyince...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, geçmişte en iyimser tahminle 2-3 ay sürecek yeni hükümetin kurulması ve TSK komuta kademesi değişikliklerinin, yeni sistemle 2 saatte gerçekleştiğini belirterek, “Devletin yürütme teşkilatı kurumsal yapısı itibariyle sadeleşti ve küçüldü ama fonksiyon ve etki gücü açısından büyüdü” ifadesini kullandı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni sistemde siyasi sorumluluk ve karar verme açısından bir tek iradeden söz edileceğini kaydederek, "9 Temmuz günü Cumhurbaşkanı bir Başkan Yardımcısı, 16 bakanı atadı. O gün Genelkurmay Başkanının istifası kabul edildi, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmayda 2. Başkan atandı ve bütün bunlar 2 saat içinde oldu. Ama geçmişe bakıldığında bütün bunlar en iyimser tahminle hiçbir sorun olmasa iki ya da üç ayda olabilecek şeylerdi. (Bu, bazı köklü devlet geleneklerinin de temelinden değişmesi anlamına gelmiyor mu?) Uzun süre hükümet kuramamak eğer bir köklü devlet geleneği ise olmasın. Yani biz hükümeti çok hızlı kuralım. Ordumuzdaki komuta kademesini yılda bir kere değiştirme geleneğine sahipsek bu da olmasın. İhtiyacımız olduğunda ve zamanında yapalım. Bu tip yani yürütmeyi zaafa uğratan, halkın seçtiğinin iradesini kısıtlayacak mekanizmalar oluşturan gelenekleri tasfiye etmeliyiz zaten." açıklamasında bulundu.

"BAHÇELİ 'ERKEN SEÇİM' DEYİNCE 'ALLAH’TAN HAZIRLIĞIMIZ VAR' DEDİK"

24 Haziran öncesinde Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim önerisine hazırlıklı olduklarını belirten Uçum, "Allahtan hazırlıklarımız var dedik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı öngörülü bir siyasetçi. Eylül ayında konuştuğumuzda, “siz yarın her şey olacakmış gibi çalışın, ilk çalışmalar Nisan sonu itibari ile tamamlansın, sonra bunların lansmanı, kamuoyu tartışması yapılır” dedi. Bütün ekipler üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Bütün alt komisyonlar asıl raporlamalarını zamanında yetiştirdiler. Dolayısıyla 49 kişi komisyonlarda, 40 kişilik uzman ekip ise yazım çalışmalarında, zaman zaman destek veren diğer ekiplerle beraber yüzden fazla insanın fikri, teknik katkı verdiği bir süreç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:03
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    1. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    2. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    3. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    4. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    5. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    6. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    7. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    8. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    9. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    10. New York’a 33 firmalı çıkarma
    11. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    12. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    13. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    14. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    15. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    18. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    19. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    20. Varlık barışı ile vergisiz fırsat
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!