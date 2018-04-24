''Cumhurbaşkanı adayına yönelik isimler bazında bir tartışma açılmamıştır'

Ayrıca PM aday saptama yöntemi konusunda milletvekili aday saptama yöntemlerinde Türkiye'de tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla milletvekili adaylarının saptanmasına yine oy birliğiyle karar verdi.Müracaat tarihlerini görüştük.Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan 2018 günü başlayacak 7 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Parti MEclisi toplantımız çok verimli geçti. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte 24 Haziran seçimlerine giderken artık bütün örgütün karar irade birliğiyle bugünden itibaren alana çıkıp aktif bir biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini PM'de tespit etmiştir."

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tezcan, cumhurbaşkanı adayı konusunda isimle ilgili bir telaffuzun olup olmadığı ve cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklayacaklarının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bizim tüzüğümüzde cumhurbaşkanı adayı saptamaya ilişkin hüküm var. Ancak uyum yasası çerçevesinde şu anda görüşülen, anayasa komisyonundan geçen ve Meclise gelen uyum yasası çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi hususunda parti grubu meclis grubuna verilmiş bir yetki var. Bu çerçevede PM'de bu konuda bir görüşme yapmadık. Meclis grubunda yapılacak görüşme sonucunda belirlenecektir" dedi.