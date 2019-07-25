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Cumhurbaşkan Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat M.D., Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
Cumhurbaşkan Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dilek'ten açıklama

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, "Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
  1. Manisa
  2. Turgutlu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. avukat
  5. M.D.
  6. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek

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