Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklayan HDP ile ilgili konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

'HDP eşittir PKK'dır'

HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağıydı. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz ama bunu milletimize anlatmamız gerekiyordu. HDP eşittir PKK'dır. HDP eşittir YPG/PYD'dir Bunu her zaman söyledik. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu milletim düşünsün. Yedili masadaki diğer partilerin vatandaşım benim bir daha düşünsün.

Kürt kardeşlerim bunların hesabını sormayacak mı?

Benim vatandaşım millidir, yerlidir. Benim vatandaşım dışarıdan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan bir yönetime benim vatandaşım layıktır. Özellikle de Diyarbakır'da Yasin Börü'leri öldüren... Kim öldürdü? İşter şuanda içeride olan kişiler. Onlar istikamet verdi, 51 evladımız Diyarbakır'da öldürüldü. Kürt kardeşlerim bunların hesabını onlara sormayacak mı?

Eğer benim vatandaşlarımı, Kürt de olsa Zaza da olsa ne olursa olsun, bunların ölümüne neden olmuş olanları dışarı çıkarmak için gayret sarf edenlere yol açıyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne ebedi alemde veremeyiz.

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Bay Bay Kemal'i umut veren biri olarak görüyorlar

HDP eş başkanlarından biri bay Kemal'in ziyaretinden sonra "Gelecek dönem yapılacakları istişare ettik" dedi. HDP'lilerin planları arasında neler var? PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların durması var. Öcalan için Demirtaş için oy vermek var. Kandil'dekilerin talimatlarını uygulamak var. HDP'nin bunlardan başka gündemi yok. Altılı masanın görüştüğü HDP işte budur. Kandil'deki terörist elebaşıları de zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar. Bay bay Kemal'i kendilerine umut veren bir aday olarak görüyorlar.

Akşener'in sözünü hatırlattı

Meral hanım "HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez" demişti. Ama şimdi HDP aday çıkarmayarak bütün varlığıyla bu kumar masasına oturmuş durumda. HDP verecekleri dstek karşılığında elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyor. Bu taleplerin ne olduğunu da elbette Kandil belirliyor. Milletim bunların oynadığı oyunu görüyor. 14 Mayıs'ta inşallah gereken dersi benim aziz milletim verecek.

Bazıları gerçekleri görüyor

Bu masanın ilkesizlik üzerine kurulu olduğunu biz zaten hep söyledik. Meral hanım bu masayı biliyorsunuz kumar masası olarak anlattı. Hile, hurda, hainlik bu masada her şey var. Herkes birbirine çalım atıyor. Kimin hesabı diğerine uyacak, uymayacak, bunu önümüzdeki günler daha iyi gösterecek. İçlerinden bazılarının gerçerkleri görmesi, hakikati dile getirmesi tabii ki önemli.