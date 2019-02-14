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Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek turunda

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek turunda

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine Manisa Ticaret Borsası ile devam etti. Borsa Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimiyle bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için destek istedi.


Sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini Manisa Ticaret Borsası ile sürdüren Yunusemre Cumhur İttifakı adayı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti.


Manisa’nın tarım kenti olduğunu kaydeden Cumhur İttifakı adayı Çerçi, yerel seçimlerde vatandaşın teveccühüyle yeniden seçildiklerinde üreticiye olan desteklerinin süreceğini söyledi. Mehmet Çerçi konuşmasında, “Halkımızın teveccühüyle İnşallah yeni dönemde de görev yapmak istiyoruz. Kendimize, halkımıza partimize ittifakımıza ve çalışmalarımıza güveniyoruz. Yeni bir belediye olarak kısa bir süre içerisinde kuruluşumuzu tamamlayarak hizmetlerimize başladık. Pek çok alanda yüzlerce projeye imza attık. Gerçekleştiremediğimiz birkaç projemiz kaldı. Onları da en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Kalkınmaya önem verdik. Tarımsal kalkınmaya büyük önem verdik. 130 bin fidan dağıttık. 400 bin aşı yaptık. Kalkınmaya önem veriyoruz. Yuntdağı’nı kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdürecek, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa Başkanı Özkasap ise şunları söyledi: “Ziyaretiniz ile bizi çok memnun ettiniz. Yunuskent ilimizin çok önemli bir projesi. Bunu hayata geçirdiniz. Ortaköy, tarıma dayalı ihtisas projesi ile de bölgedeki önemli bir soruna çözüm ürettiniz. Bu projeye biz de destek vermek istiyoruz. Önümüzde önemli bir yerel seçim var. Seçimlerin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
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