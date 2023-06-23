Cumhur İttifakı'ndan kritik karar! Muhalefete büyük şok
Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın da yerel seçimlerde “ortak hareket edeceği” ifade ediliyor.
Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın da yerel seçimlerde “ortak hareket edeceği” ifade ediliyor.
AK Parti’nin, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına MHP seçmeninin de benimseyeceği “milliyetçi” bir ismi aday göstereceği ileri sürülürken İstanbul’da ise AK Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “çok daha güçlü bir adayla çıkacağı” kaydediliyor.
Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özellikle Ankara ve İstanbul’u yeniden Cumhur İttifakı bünyesine katmakta kararlı olduğunu belirtirken “Seçim öncesinde bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul ve Ankara için bu kez işi şansa bırakmayacağız. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bu illerin yeniden Cumhur İttifakı’nca yönetilmesi konusunda büyük bir kararlılık var. Özellikle büyükşehirler için o ilin önde gelen isimlerini belirleyeceğiz. Bu isimler kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler olabilir” diyor.