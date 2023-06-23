Cumhur İttifakı'ndan kritik karar! Muhalefete büyük şok

Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın da yerel seçimlerde “ortak hareket edeceği” ifade ediliyor.

AK Parti’nin, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına MHP seçmeninin de benimseyeceği “milliyetçi” bir ismi aday göstereceği ileri sürülürken İstanbul’da ise AK Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “çok daha güçlü bir adayla çıkacağı” kaydediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özellikle Ankara ve İstanbul’u yeniden Cumhur İttifakı bünyesine katmakta kararlı olduğunu belirtirken “Seçim öncesinde bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul ve Ankara için bu kez işi şansa bırakmayacağız. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bu illerin yeniden Cumhur İttifakı’nca yönetilmesi konusunda büyük bir kararlılık var. Özellikle büyükşehirler için o ilin önde gelen isimlerini belirleyeceğiz. Bu isimler kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler olabilir” diyor.

Cem Uzan’ın AK Parti ve Erdoğan ile ilgili son çıkışı olay olmuştu! Vay uyanık vay Medya

ÖNE ÇIKAN VİDEO Cem Uzan’ın AK Parti ve Erdoğan ile ilgili son çıkışı olay olmuştu! Vay uyanık vay

Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü Medya Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü

O isimden gündem olacak faiz çıkışı Medya O isimden gündem olacak faiz çıkışı

Rezalet ki ne rezalet! Bir dur Ataklı, bir dur da motorun soğusun Medya Rezalet ki ne rezalet! Bir dur Ataklı, bir dur da motorun soğusun