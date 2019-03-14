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Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta miting ve konserli seçim çalışması

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Eğrikavak Mahallesinde düzenlenen miting ve konser programına katıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:23
Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta miting ve konserli seçim çalışması

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Eğrikavak Mahallesinde düzenlenen miting ve konser programına katıldı. Akın, vatandaşların yoğun ilgi ve coşkusuyla karşılandı.


Etkinliğe, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, MHP Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Seval Bay, MHP Efeler ilçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile Eğrikavak mahalle sakinleri katıldı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Çok önemli günlerin dönemecindeyiz, aslında çok güzel bir dönemin son evresindeyiz. 31 Mart yerel seçimlerinden önce alacağınız kararla bugüne kadar sahip çıktığınız Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin tamamen kalan kısmınında bitirilip inşa edileceği son dönemeçteyiz. 31 Mart yerel seçimleri bizim için çok önemli. Neden önemli? Biz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, Genel Başkanımız sayın Doktor Devlet Bahçeli beyefendinin birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak mimarı olduğumuz Cumhurbaşkanlığı sisteminin bugün tamamen kurum ve kuruluşlara 31 Mart’ta oturtulacağı dönemdeyiz. Biz bu sistemin mimarı olduk, sizler de sahip çıkanı yücelteni oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Her ilçemizde Cumhur İttifak’ımızın adayı var ve Efeler’de de sizlere hizmet verme aşkı ile yanıp tutuşan Ümmet Akın Başkanımız var. Aydın Büyükşehir’de de Mustafa Savaş var inşallah bütün sorunlarınız çözülecek. Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş beyefendi sizlere, sizler de Allah’a emanet olun" dedi.



"Hak ettiğiniz hizmetlere kavuşacaksınız"


Etkinlikte konuşan Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, "Allah’ın izniyle, siz değerli Eğrikavak mahallelilerimizin destekleriyle de inşallah Aydın Büyükşehir’de Mustafa Savaş beyefendi ile, Efeler’de de Ümmet Akın kardeşiniz ile birlikte hak ettiğiniz hizmetlere kavuşacaksınız. Buradan sizlere söz veriyorum Eğrikavak Mahallemizde her yıl geleneksel olarak kestane festivali düzenleyeceğiz" diye konuştu.



Mahalleliyle zeybek oynadı


Eğrikavak Mahallesi sakinleri Depboylu ve Akın’ı konuşmalarının ardından alkış yağmuruna tuttu. Vatandaşlar, "Ümmet Akın Başkanımıza güvencemiz ve inancımız tam" ifadelerini kullandı. Konuşmalardan sonra Aydınlı yerel sanatçı Eğrikavak Mahalle sakinlerine müzik ziyafeti verirken, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın zeybek oynadı. Akın’a mahalle sakinleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:23
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