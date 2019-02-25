Cumhur İttifakından Alaşehir’de gövde gösterisi

Cumhur İttifakının 31 Mart yerel seçimlerinde Alaşehir’den başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Ali Uçak ile belediye meclis üyesi adayları düzenlenen görkemli bir törenle tanıtıldı.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Ali Uçak, Manisa MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa AK Parti İl Başkan yardımcısı Ataman Taydaş, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Aktük, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım toplantısında salona sığmayan kalabalık caddelere taştı.

Toplantıda söz alan Alaşehir MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Aktürk, birlik beraberlik vurguları yaparak, Cumhur İttifakının birlik beraberlik içerisinde yapılacak çalışmalar sonunda, Alaşehir Belediye başkanlığını kazanacaklarını ve Cumhur İttifakının pazara kadar değil mezara kadar olduğunu dile getirdi.

Manisa MHP İl Başkanı Ömer Baysal, "31 Mart seçimleri yalnızca belediye başkanlarımızın seçileceği bir seçim değildir. Bu seçimler devletin beka meselesidir. Devletin bekası için Cumhur İttifakına sahip çıkacağız ve Alaşehir Belediyesini yeniden alacağız." dedi.

Sahneye şiir okuyarak çıktı

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Ali Uçak, sahneye şiir okuyarak çıktı. Başkan Uçak, "Alaşehir’e hizmet etmek için sen ben yok, biz varız demek için yola çıktık. Bu seçim hepimizin seçimi. 31 Mart’ta yapılacak seçim bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için yapılacak seçimdir. Bu nedenle hepimizin üzerine çok büyük görevler düşüyor. Bu salondan çıktığımızdan itibaren eşimize, dostumuza, erişebileceğimiz herkese ulaşarak Cumhur İttifakımızın, büyükşehirin gücünü, Alaşehir’e yapacağımız hizmetleri anlatacağız, birbirinden değerli meclis üyelerimizi anlatacağız. Bu kadromuzla Allah’ın izniyle büyükşehirimizin desteği ile beş yıl boyunca Alaşehir’e getireceğimiz çok hizmetimiz var. Hedefleri büyük olan bir ekibimiz var. Her zaman biz olacağız, Alaşehir’in hizmetkarı olacağız. Rakiplerimiz hepsi bir araya gelmiş, hepsinin amacı Cumhur İttifakına nasıl zarar verebiliriz. Ali Uçak’ı nasıl belediye başkanı yapmayız. Buradan sesleniyorum, hepiniz topunuz, tüfeğinizle gelin. Bizim tek bir hedefimiz var, o da Alaşehir’e hizmet etmektir. Alaşehir’e yapılabilecek en güzel hizmetleri yapabilmek için gerek Manisa Büyükşehir Belediye başkanımızdan, gerek Ankara’daki büyüklerimizden, gerekse Manisa’daki üç tane bakanımızdan, milletvekillerimizden ve bütün teşkilatlarımızdan hizmetleri Alaşehir’e getirmek için yola çıktık. Tek hedefimizi var, sen ben yok, biz olacağız, beraber olacağız, beraber yöneteceğiz." diye konuştu.

Tanıtımdan sonra belediye başkanı ve meclis üyesi adayları çalışmalarına dualarla başladı.