0553 313 94 23

Cumhur ittifakında projeler yarışıyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala kararsız seçmen projelere destek vereceğini belirtiyor.

22 Mart 2019 Cuma 10:58
Cumhur ittifakında projeler yarışıyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala kararsız seçmen projelere destek vereceğini belirtiyor.


Ülkede özellikle son dönemlerde artan istihdam sorununa çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar özellikle projelerin kararlarında etkili olacağını yapılan anketlerde dile getirmekte. Malatya’da da durum farklı değil, sosyal medya reklamları veya bültenlerle belediye başkan adayları projelerini halka gösterme fırsatı buluyor.


Özellikle Malatya’da Hekimhan ve Kuluncak’ta Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşın sorununa çözüm bulmaya ve kanayan yaraya parmak basan projeleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.


Her iki ilçenin proje sayısının 44 olduğuna dikkat çeken ve 20 yıldır Malatya’da belediye başkanı çıkartamadıklarını belirten Cumhur İttifakı’nın MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ile Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz ortak bir açıklama yaptı.


Hazırladıkları projeler öncesinde danışman ekiplerinin bölgelerde incelemeler yaparak sıkıntılara çözüm bulunması adına projeler geliştirdiğini belirten adaylar, “Ortak çalışmalarımız sonuncunda bölge gençlerine nasıl istihdam alanı oluşturabileceğimizi düşünüp, her iki ilçenin ortak paydasında buluşarak projeler çizildi. Demir Madeni Organize Sanayi Bölgesi, Ceviz Entegre Fabrikası için Hekimhan, Jeotermal kaynakların etkin kullanımı açısından kaplıca, Sera Organize Sanayi Bölgesi ise Kuluncak’a hayat verecektir. Projeler tabii ki bunlarla sınırlı değil, yapılacak bu ana projelerle hedefimiz toplamda 4 bin gencimizi iş sahibi yapıp gerek Malatya, gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Projelerimiz hemşehrilerimize, hemşehrilerimiz ise ilçelerimize hayat verecekler" diye konuştular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıçam Kaymakamlığı’nın seracılık projesine ödül
    1. Sarıçam Kaymakamlığı’nın seracılık..
    2. Oy kullanırken bunlara dikkat!
    3. Erzurum’da Kıbrıs öğrenci sempozyumu
    4. THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya..
    5. Başkanı Selçuk, Şeyhdavutlar Mahallesi..
    6. Çalıştığı hastanede kriz geçirdi,..
    7. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    8. "Bozova hasretini çektiği hizmete..
    9. Adalet Ormanı’na bin 300 fidan
    10. AÜ Rektörü Ünal’dan yuva kuran hareket
    11. Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü
    12. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    13. Mersin en son yerel seçim anketi 2019..
    14. Türkiye tüp bebekte yabancıların..
    15. ABD'de yaşayan Türk iş adamı..
    16. İlk fidan Tosya Kaymakamı Deniz..
    17. Gazze'deki kanser hastası çocukların..
    18. Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü..
    19. Giyemediği ayakkabıları boyayarak..
    20. Beşiktaş, hentbolda 15. şampiyonluğa..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı