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Siyaset Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…
Siyaset

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:55:00 -
Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

İktidarın iki büyük ortağı AK Parti ile MHP arasında yerel seçimler için nasıl bir işbirliği yapılacağı genel hatlarıyla artık belli olsa da iktidarı destekleyen Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve DSP ile görüşmeler devam ediyor. Kulislerde Yeniden Refah Partisi için Van, DSP için de Edremit belediye başkanlıklarının adı geçiyor.

İktidarın iki büyük ortağı AK Parti ile MHP arasında yerel seçimler için nasıl bir işbirliği yapılacağı genel hatlarıyla artık belli olsa da iktidarı destekleyen Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve DSP ile görüşmeler devam ediyor. Kulislerde Yeniden Refah Partisi için Van, DSP için de Edremit belediye başkanlıklarının adı geçiyor.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday belirleme takvimi işlerken Cumhur İttifakı’nda da kulisler hareketlendi. AK Parti kendisini destekleyen MHP ile 30 büyükşehirde işbirliği yapacak. 28 ilin belediye başkanlığı için MHP AK Parti'nin, 2 ilin belediye başkanlığı için de AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta sona ermeden tekrar bir araya gelmesi beklenirken 27 Aralık Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

AK Parti’nin diğer ortaklarından olan Yeniden Refah Partisi (YRP) ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan daha önce yaptığı bir açıklamada ise “Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir” ifadelerini kullanmıştı.

KONYA'DAN SONRA VAN KONUŞULUYOR

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile görüşmelerde masada il adı konuşulmadığını söylüyor. Yeniden Refah Partisi'nin daha önce AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği ileri sürülmüştü. Şimdi de Van gündeme geldi ancak en fazla ilçeler bazında işbirliğinin olacağı konuşuluyor.
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