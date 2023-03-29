Cumhur İttifakı'na katılmışlardı! HÜDA PAR’la ilgili flaş gelişme
HÜDA PAR’ın, Cumhur İttifakı’na katılacağını açıklamasının ardından kulislerde üç parti yöneticisinin, "AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri" konuşuluyor.
HÜDA PAR’ın, Cumhur İttifakı’na katılacağını açıklamasının ardından kulislerde üç parti yöneticisinin, "AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri" konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından HÜDA PAR ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkanvekili İshak Sağlam'ın, AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri ileri sürüldü.
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