ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Yüzyılı” yeni bir milattır ve destekliyoruz.

Fetö, terörle mücadele, doğal afetler ve dış saldırılar sonucu çok büyük sınavlardan geçtik. İş Dünyası temsilcileri olarak içinden geçtiğimiz zor süreçlerde devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durduk. Özellikle “Yeni Türkiye Yüzyılı” üretim, istihdam, uluslarası ticaretteki rekabet gücümüz ve ülkemizin gelecek yüzyıllara miras bırakacağı tam bağımsız Türkiye vizyonunun oluşması bakımından büyük öneme sahiptir.

Bizler de vatanını ve milletini seven iş dünyası temsilcileri olarak böylesine önemli süreçlerde elimizi taşın altına koymayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

ASİAD olarak, gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı tüm temsilciliklerimiz ve çözüm ortaklarımız ile birlikte ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerini sonuna kadar destekleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son yaşanan Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız depremin yaralarını saracak ve maddi kayıpları telafi edecek maddi güce sahibiz. İnanıyorum ki kısa sürede bunun da üstesinden geleceğiz.

“Cumhur ittifakına destek, milli bir sorumluk noktasına gelmiştir”

ASİAD olarak üyelerimiz ve teşkilâtlarımızla yaptığımız istişareler sonucu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adaylığımı ilân etmiş bulunmaktayım dedi.

ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya’nın aday adaylığı seçim bölgesi olan İstanbul’da, memleketi Ordu’da ve sivil toplum kuruluşlarında büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve düşünce kuruluşlarında karşılığı olan Yücel Yalçınkaya’nın Ak Parti’nin aday listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.