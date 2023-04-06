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Siyaset Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti'den flaş açıklama: Aksini düşünmedik bile!
Siyaset

Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti'den flaş açıklama: Aksini düşünmedik bile!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 18:05:00 - 2023-04-06 18:12:05
Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti'den flaş açıklama: Aksini düşünmedik bile!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Cumhur İttifakı'nın ortak liste yapıp yapmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Cumhur İttifakı içindeki partilerin de kendi listeleri ile seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Milletvekili aday listeleri

Bu sürece çok erken başladık. Bu dün başlamış değil. Mülakatlarımızı yaptık temayük yoklamaları gerçekleşti. Sonuçlar ortaya çıktı üst kurul da çalışmalarını hızlandırdı. Pazar gününden önce listeler son şeklini alacak.

Cumhur İttifakı'nın stratejisi

İttifakın içinde yer almış her parti barajı aşacak demektir. Ancak otomatik olarak milletvekili çıkaracağı anlamına gelmiyor. Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız. Cumhur İttifakı içindeki partilerin de kendi listeleri ile seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ayrı liste yapıyor. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.

3 dönem kuralı

Değişimin önceki seçimlerden fazla olacağını düşünüyorum. Tam bir karar vermiş değiliz şu anda. Üst kurul çalışmalarına baktığımda üç dönem kuralının kapsamının genişletilerek uygulanabileceğini görüyorum.
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Listede sürprizler olacak mı?

Elbette olabilir. Olabilecektir diye düşünüyorum. En geç pazar günü belli olacak. Ben de 4 dönem milletvekili olarak bu kuralın genişletilerek uygulanmasının partimize faydasının olacağını düşünüyorum. Bizim için makamlar önemli değil.

HÜDA PAR'a ayrılacak yer

Hayır o kadar değil. Ondan çok çok daha az olacak şekilde. Hem onları tatmin edecek hem bize de uygun gelecek bir sayıda anlaştık. Bir problem yok. O dediğiniz oranda ve sayıda değil.

En geç 11'inde aday tanıtım programında seçim beyannamesini deklare edeceğiz.

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Yorumlar

Dayi

Kendine güvenen bir MHP var. Tabiki kendi listesi ile girmeli. MHP büyük bir partidir, piyasadaki pek çok mini partilerden değildir.

Ejde

yaw he he
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