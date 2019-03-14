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Cumhur İttifakı, Nazilli’de ilk büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için çalışma hızını artıran Cumhur İttifakı Nazilli adayı MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, partilerinin katılımı ile ilk büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:19
Cumhur İttifakı, Nazilli’de ilk büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için çalışma hızını artıran Cumhur İttifakı Nazilli adayı MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, partilerinin katılımı ile ilk büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin katılın gözlendiği yürüyüşte Başkan Alıcık’a annesi ve kızı da eşlik etti.


Dün akşam saatlerinde Belediye Meydanında toplanan AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ekibi, Belediye Meydanında başlattıkları yürüyüşü Atatürk Bulvarı sonu Bozyurt Mahallesi girişinden geri dönerek tekrar Belediye Meydanında tamamladılar. Yeşil Mahalle yürüyüşü adını verdikleri ve dört kilometre süren Cumhur İttifakının ilk büyük yürüyüşüne en önde Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncülük etti.Alıcık’ın hemen ardından Annesi Melek ve ortanca kızı Begüm yer aldı. Gövde gösterisine dönüşen ve sık sık vatandaşların sevgi gösterileri, Alıcık’la kucaklaşmaları ve meşaleli karşılamalarla geçen yürüyüşte AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, her iki partinin kadın kolları başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyeleri, adayları, partililer ve Alıcık’ın tüm sevenleri katıldı.


Seçim otobüsünün öncülüğünde anonslarla vatandaşları selamlayan ve destek isteyen Başkan Alıcık, yürüyüş sonunda belediye meydanında yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Başkan Alıcık yaptığı teşekkür konuşmasında Cumartesi günü yapacakları yürüyüşün 40 bin kişiyle yapılacağı mesajını verdi. Alıcık, “Seçimlere kadar her üç veya dört günde bir yürüyüşlerimizi yapacağız. Biz bu memleketi karşılıksız sevdik diyerek 10 yıl önce çıktığımız yolda beni kimse yalnız bırakmadı. Herkes hakkını helal etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hizmet için bir kez daha hep birlikte memleketimiz için çalışacağız. Bu ilk yürüyüşümüzde zaten gereken mesajı verdik” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:19
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