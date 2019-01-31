Cumhur İttifakı Manisa'da seçim çalışmalarına hız verdi

MHP’li Akçay aynı gün MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ettikten sonra Salihli Belediye başkanı, ilçe başkanı, Ülkü Ocakları başkanı, yöneticiler ve partililerle AK Parti Salihli ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP’li Akçay ve beraberindeki heyet, Salihli AK Parti ilçe teşkilatı önünde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşıladı.

Salihli’den sonra Alaşehir’e geçen MHP’li Akçay, MHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir ve Salihli İlçe başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları, yöneticiler ve partililerle AK Parti Alaşehir ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP’li Akçay ve beraberindeki heyet,AK Parti ilçe teşkilatı önünde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Alaşehir AK Parti ilçe başkanı, yöneticiler ve binlerce Alaşehirli tarafından karşılandı. MHP’li Akçay daha sonra yeniden aday gösterilen AK Partili Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yimakamında ziyaret ederek tebrik etti, başarılar diledi.

Cumhur İttifakı Salihli’de Zafere Ulaşacaktır.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile istişarelerde bulundu. MHP’li Akçay daha sonra MHP Şehzadeler ilçe başkanı Şener Özten ile birlikte yeniden aday gösterilen AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek etti, başarılar diledi.Öğleden sonra MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Salihli ilçe başkanı Mehmet Arık ve yönetim kurulu üyeleri, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ve yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Salihli ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY ve beraberindeki heyeti, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Salihli AK Parti ilçe başkanı Selçuk Dinç, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ve mahalle temsilcileri Ak Parti ilçe teşkilatının önünde karşıladı. Salihli ilçe teşkilatında AK Parti ve MHP’lilere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “ Cumhur ittifakı Türkiye’nin bekası, birlik ve beraberliği temelinde kurulan milli bir ittifaktır.

Cumhur İttifakının Türkiye genelinde olduğu gibi Salihli’den de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. 24 Haziranda zillet ittifakına sandıkta ders veren Türk Milleti, 31 Mart’ta Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de zillet ittifakına sandıkta gereken dersi verecektir.” dedi.

Alaşehir Cumhur İttifakında Tek Yürek Olmuştur

Salihli’den sonra Alaşehir’e hareket eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, İlçe Başkanı Ali Apan, yönetim kurulu üyeleri ve Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel ile birlikte Alaşehir AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP’li Akçay’a Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe başkanı Mehmet Arık, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ve partililer de eşlik etti. MHP’li Akçay ve beraberindeki MHP heyeti AK Parti Alaşehir ilçe teşkilatı önünde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Alaşehir AK Parti ilçe başkanı Murat Ertürk, ilçe yöneticileri ve binlerce Alaşehirli tarafından karşılandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen tarafından birlik ve beraberlik mesajları verildi. AK Parti Alaşehir ilçe teşkilatı önünde Alaşehirlilere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra ve partim ve ben anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Türk milleti 15 Temmuz’da, kanlı terör örgütünün darbe girişimini durdurmuş, 7 Ağustos’ta uzlaşma iradesini göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlıyız, bağlı kalacağız. 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile temelleri atılan Cumhur İttifakı; 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran seçimlerinde zafere ulaşmıştır. 31 Haziran Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde olduğu gibi Alaşehir’de de zafere ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yoktur.” dedi.

Türk Milleti Zillet İttifakına Sandıkta Cevabını verecektir.

Alaşehirlilere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Türkiye düşmanları zillet ittifakı altında birleşmiştir. CHP ve İP önderliğinde kurulan zillet ittifakına HDP, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ve Türkiye düşmanları açıkça destek vermektedir. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Türkiye’yi açıkça hedef almakta, tehdit etmektedirler. Bu ülkeler Suriye ve Irak’ta Türkiye’ye karşı PKK ve YPG’yi kullanmakta ve FETÖ terör örgütünü korumaktadırlar. Bu nedenle 31 Mart Yerel Seçimleri ülkemiz için beka seçimidir. Türkiye’nin beka mücadelesini anlamayanlar zeka, idrak ve milli şuur yoksunudurlar. Dünyada ve bölgemizde yaşanan olayları göremeyecek kadar körlük içerisindedirler. Cumhur İttifakına karşı kurulan zillet ittifakı 24 Haziran’da sandıkta gereken cevabı almıştır. Zillet ittifakı 31 Mart seçimlerine 24 Haziran seçimlerinin rövanşı olarak bakmaktadır. Cumhur İttifakının hukukunu korumak ve başarılı kılmak birinci önceliğimizdir. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen zillet ittifakına asla izin vermeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde Türk Milleti zillet ittifakına sandıkta gereken cevabı verecektir.” dedi.