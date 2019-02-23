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Cumhur İttifakı, Kurtuluş’tan destek istedi

Seçim çalışmalarına Beylikli ve Yeşilkavak Mahallerinden başlayan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP’li Zeki Kayda, Kurtuluş Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
Cumhur İttifakı, Kurtuluş’tan destek istedi

Seçim çalışmalarına Beylikli ve Yeşilkavak Mahallerinden başlayan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP’li Zeki Kayda, Kurtuluş Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.


31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmaları hızlandıran Cumhur İttifakı, Kurtuluş Mahallesinde vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya geldi. Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Şüheda Caddesinde esnafları ziyaret ederek Cumhur İttifakına destek istedi. Kurtuluş Mahallesinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşıladığı Başkan Kayda, tüm esnafları tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler dileyip sohbet etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
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