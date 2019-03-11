Cumhur İttifakı Köyceğiz seçim bürosu açıldı

Köyceğiz’de, Cumhur İttifakı’nın seçim bürosu açılışı yoğun katılımla yapıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Kamil Ceylan, açılışta yaptığı konuşmada, Köyceğiz’e katkı sunmaya devam etmek istediğini ifade etti.

Belediyecilikte yeni çığır açtıklarını söyleyen Ceylan; “Hizmet için adayım, hizmet yapmak için Belediye Başkanlığına talibim. Köyceğiz’e katkı sunmaya devam etmek istiyorum. Köyceğiz’de belediyecilikte yeni çığır açtık. Belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini herkese gösterdik. Belediye binası, birçok düğün salonu, kulak mesire alanı, delta plajı, ekincik kordonu başta olmak üzere çok sayıda işe imza attık. Ayak basmadığımız, hizmet almayan Mahallemiz yok. Karaçam’dan, Çandıra kadar ayak izlerimiz var. Mahallelerimizdeki parke çalışmalarında büyük yol kat ettik, yapmaya da devam ediyoruz.” diye konuştu.

Pınar Mahallesindeki 2B sorununun çözümüne yönelik adımlar atıldığını aktaran Ceylan; “Köyceğiz’in tüm mahallelerinde çalışmalar var. Hazine arazileri satışları 2-3 ay sonra başlayacak. Burada fiyatların vatandaşımızın ödeyebileceği seviyede çıkmasını istiyoruz.” dedi.

“TOKİ’nin temeli Mayıs’ta atılıyor”

Gelecek dönem için hazırladığı bazı projeleri açıklayan Başkan Ceylan, “Köyceğiz’e sakin şehir unvanını kazandıracağız inşallah. Seçimden önce 23 Mart’ta sakin şehir unvanını almak üzere İzmir Seferihisar’da imzalar atılacak. Kaymakamlık, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye işbirliğinde yaptığımız proje Ege ve Akdeniz bölgesinde sadece Köyceğiz’de var. Proje imzalandı. Ekibimiz Mahallelerimizde vatandaşa ulaşarak çeşitli hastalıklarla ilgili inceleme, tarama yapacak. Sayın bakanımızdan söz aldık, eski hapishanenin bulunduğu yere Gençlik ve Kültür Merkezi yapacağız. Spor salonu ve yüzme havuzu için çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ projemiz 2019 bütçesine dahil oldu. 2 bin konutluk TOKİ’nin birinci etabı 500 konut için Mayıs ayında temel atılacak. Yaya ve bisiklet yolu projemiz tamamlandı. Fethiye yolunun sağı bisiklet, solu yaya yolu olacak şekilde projelendirdik. Gökçeovacık-Sandras’a kayak merkezi projemiz var. Ölemez’e seyir tepesi düşünüyoruz. Tüm projelerimizin karşılığı var.” şeklinde konuştu.

“Toplumun her kesiminin oyuna talibiz”

5 yıl daha Köyceğiz’e katkı sunmak istediğini belirten Ceylan, şunları kaydetti; “Hizmet vermeye gayret gösterdim. 60 ay daha göreve talibiz. Bu bağlamda, Cumhuriyet Halk Partili, MHP’li, İyi Partili, Demokrat Partili, Doğru Yolcu kardeşlerimden oy istiyorum. Toplumun her kesiminin oyuna talibiz. Her şey Köyceğiz için. Biz eser bıraktık. Eğer eser bırakmazsanız yerinizde yeller eser. Köyceğiz’e çok hizmet verdik. Vermeye devam edeceğiz. Daha da iyi hale getireceğiz.”