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Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, AK Parti 22.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:12
Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, AK Parti 22. ve 23. Dönem Aydın Milletvekili ve 59. Hükümet’in Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, MHP İlçe Başkanı Levent Güler ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Atilla Koç, birlik beraberlik mesajları vererek “Şahsımız için değil hepimiz Köşk ilçemiz ve halkımız için bir ve beraber olmalıyız” dedi.


31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalara destek vermek amacıyla baba ocağı Köşk ilçesine gelen 59. Hükümet’in Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek“Hiç birimizin kendisi için bir beklentisi yok. Ben Kaymakam oldum, vali oldum. Milletvekili oldum, bakan oldum. Kaymakamken de yediğim yemek aynıydı, bakan iken de aynı oldu. Kaymakamken ne kadar elbisem var idiyse şimdi de o kadar elbisem var. Demem o ki her şey geçici. Ancak insana ve memlekete hizmet en güzel şey. 31 Mart’ta bizim deyimizile Şehri Emin kişiler seçilecek. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan Adayı olarak Nuri Güler gösterildi. Bundan sonra Köşk Belediyesi’nde AK Parti bayrağını Nuri Güler kardeşimiz taşıyacak. Biz sürekliliği isteyen kişileriz. Bu nedenle hep birlikte Cumhur İttifakı’nın adayı Nuri Kardeşimizle birlikte yürüyoruz” diye konuştu.


Seçim sürecinde Aydın’da ve Köşk’te bulunarak çalışmalara katılacağını belirten Atilla Koç, Nuri Güler ve beraberindeki heyete muvaffakiyetler diledi. Heyet daha sonra seçim çalışmalarına devam etmek üzere programlarına devam etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:12
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