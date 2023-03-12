Cumhur ittifakı görüşmeleri hızlandırdı! Genişleme devam ediyor

Önceki akşam AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na davet ettiklerini belirtirken Erbakan partinin yetkili kurullarında konuyu istişare edeceklerini söyledi.

DSP'YE TELEFON YOK

Cumhur İttifakı’na katılabileceği konuşulan partilerden DSP’de ise dün sabah Parti Meclisi (PM) toplandı. PM, Genel Başkan Önder Aksakal’a her türlü ittifakla görüşme yetkisini oy birliğiyle verdi. Ancak parti kaynakları Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı’ndan henüz kendilerine bir davet ya da telefon gelmediğini belirtti.

HÜDAPAR AÇIKLADI

AK Parti ile uzun süredir temasta bulunan HÜDAPAR ise dün Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, “14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi. Yapıcıoğlu, milletvekili seçimine yönelik ise “Görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ANAVATAN İLE TEMAS

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda görüşmeler yapacağı ifade edilen Anavatan Partisi ile teması sağladı. Oktay ile Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AFAD’da bir araya geldi. Çelebi, “Felakete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir mücadele yürütüldü. Vatandaşların arasına nifak sokulması doğru değil, afetle yapılan mücadeleye odaklanılarak sıkıntıları birlikte ortadan kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

ADAY BAKANLAR İSTİFA EDECEK Mİ? TARTIŞMASI

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklamasıyla birlikte milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri için bir hafta sürecek istifa süreci önceki gün başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni sistemde milletvekili sıfatı taşımayan bakanların, milletvekili adayı olmak için görevlerinden ayrılmalarına gerek olup olmadığı da tartışılıyor. Parlamenter sistemde bakanlar aynı zamanda milletvekili de olabildikleri için yeniden adaylık başvurusu yapmaları istifa şartına bağlı değildi. Ancak 2017 Anayasa değişikliğine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’nin onayına tabi olmaksızın doğrudan atanıyor.

Muhalefet cephesinden bazı hukukçular bakanların ‘seçilmiş’ değil ‘atanmış’ kamusal statüleri olduğu değerlendirmesini yapıyor. Anayasanın 76’ncı ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan “yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri” tanımına işaret eden yetkililer, bakanların da bu tanıma dahil olduğu tezini savunarak istifa etmeleri gerektiği öne sürülüyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kaynakları, bakanların “adaylık için görevinden istifa etmesi gerekenler” arasında yer almadığına dikkat çekerek, bakanların siyasi partilere üye olma ve siyasi faaliyet yasağına da tabi olmadığını belirtiyor.

Kaynak: Milliyet / Ayşegül Kahvecioğlu