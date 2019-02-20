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"Cumhur İttifakı" genelgesine bir madde daha eklendi

AK Parti ve MHP'nin 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesine bir madde daha eklendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:03
"Cumhur İttifakı" genelgesine bir madde daha eklendi

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve faaliyet esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

İlk etapta 9 maddeden oluşan genelgeye bir madde daha eklendi.

Buna göre, Cumhur İttifakı adayı gösterilmeyen, AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak.

Adaylar kendi proje ve çözümlerini kamuoyu ile paylaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:03
  1. cumhur ittifakı genelgesi
  2. cumhur ittifakı

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