0553 313 94 23

Cumhur İttifakı Efeler adayı Ümmet Akın muhtarlarla buluştu

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile AK Parti Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Yavuz, Efeler ilçesinde görev yapan 80 muhtarla bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:39
Cumhur İttifakı Efeler adayı Ümmet Akın muhtarlarla buluştu

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile AK Parti Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Yavuz, Efeler ilçesinde görev yapan 80 muhtarla bir araya geldi.


Cumhur İttifakı Adayı Akın, kahvaltıda yaptığı konuşmada, bütün mahallelerin sorunlarını A’dan Z’ye bitireceğini ifade etti. Akın, "Efeler Belediyemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün içerisinde sizlerin plan ve projelerinizi çizecek, arsalarınızın birleştirme, tevhit iflas işlemlerini gerçekleştirecek, çarpık yapılaşmaya engel olacak, yeni arsalar oluşturacak, yeni yaşam alanları oluşturacak güçlü bir ekip kuracağız. Plan projelerinizi, katılım payları ve inşaat harçlarının hepsini Efeler Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Siz değerli muhtarlarımız Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alamadığınızı,hanımefendi ile görüşemediğinizi ifade ediyorsunuz. 1 Nisan’dan itibaren hem Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem de Efeler Belediyesi olarak sizlerin emrinde ve hizmetinde olacağız. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı siz değerli mahalle muhtarlarımızın da desteği ile Cumhur İttifakı Efeler’de tulum çıkaracaktır. Aydın Büyükşehir’de Mustafa Savaş beyefendi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak hizmet almayan mahalle bırakmayacağız" dedi



AK Partili Vekil Yavuz ise, "Ülkemizin bekasını kendine dert edinen sayın Cumhur İttifakı kadroları, ülkemizin bekasını dert edinen sayın Cumhurbaşkanımızın göz bebekleri değerli muhtarlarımız, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın hizmet konusunda bir cümle kurdu, oraya ben birazcık takıldım. ’Mahallelerimiz Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet isterken dilenci durumuna düştü’ dedi. Ben bu durum tespitini doğru bulmuyorum. Peki neden mi? Şimdi kapınıza bir dilenci geldiğinde onu mutlaka boş göndermezsiniz değil mi? Fakat var mı bu Büyükşehir’de, var mı CHP’li belediyelerde? Maalesef yok. Yani hizmet etmek için çaba dahi yok. Muhtarlarımızın hali hizmet alma konusunda dilencilerden de beter" ifadelerini kullandı.


Öte yandan kahvaltıya MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’da hayvan barınağı minik ziyaretçilerini ağırladı
    1. Alanya’da hayvan barınağı minik..
    2. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    3. Bakan Gül duyurdu: 6 Nisan':da resmen..
    4. Doçentlik başvuruları sadece..
    5. Demir bebek hayata tutundu
    6. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    7. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    8. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    9. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    10. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    11. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    12. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    13. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    14. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    15. Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den cevap!
    16. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    18. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    19. Adana'daki cinayet davası başladı
    20. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    21. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    22. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    23. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    24. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    25. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    26. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    27. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    28. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    29. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    30. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?