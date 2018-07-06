Cumhur İttifakı devam edecek mi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP, SP ve İP'in oluşturduğu ve seçim sonrası dağılan Millet İttifakı'na gönderme yapan Erdoğan, 'Bunun için yeri gelecek yeni kanunlara veya kanun değişikliklerine, yeri gelecek anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız. Cumhur İttifakı'nı Meclis’te de devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz bu birlikteliğe sahip çıkacağız.' dedi.