Cumhur ittifakı dağılıyorr mu? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nın bir şekilde bozulabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, Cumhur İttifakı'nın, benzemezler ittifakı gibi bir masa başı ittifakı, bir pazarlık ittifakı hiç olmadığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası bir toplumsal ve siyasal mutabakat sonucunda ortaya çıktığına işaret eden Ünal, "Bu ülkeye dönük o büyük saldırıdan sonra bir millet aklı harekete geçti ve orada oluşan hassasiyet Yenikapı ruhuyla beraber bir bilince ve şuura dönüştü. Mutabakat, doğal bir mutabakat olarak ortaya çıktı. Biz MHP ile masaya oturup birtakım pazarlıklarla ve protokollerle bu işi oluşturmadık. Bu bir millet mutabakatı, milli bir mutabakat olarak ortaya çıktı ve sonra da Cumhur İttifakı'na dönüştü. Benzemezler ittifakı birtakım kişisel hesaplar, şahsi hesaplar üzerine kuruldu. Yorgan gitti, kavga bitti, seçim bitti ve dağıldılar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı böyle bir ittifak değildir." ifadesini kullandı.