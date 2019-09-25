'Cumhur İttifakı Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi iş birliği adımıdır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin 30 Eylül'de Ankara'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştireceği toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasına "milli mutabakat ve siyasi istikrar" adımlarının kararlılıkla sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunu açıklamasında belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, demokrasimizin aksayan yönlerinin tamiri ve yasama-yürütme-yargı erklerinin sınırlarının belirlenerek, aralarındaki ince dengenin yeniden tesisi yolunda önemli bir etap teşkil eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerleştirme görevini de üstlenmiştir. Cumhur İttifakı, sadece bir siyasi iş birliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir."

"Cumhur İttifakı tarafları kararlı duruş sergilemeli"

Yalçın, iç ve dış mahfillerin sahneye koymaya çalıştığı siyasi oyunların bozulması için Cumhur İttifakı taraflarınca kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"MHP, halkta yeni sisteme, demokrasiye ve adalet mekanizmasına duyulan güven hissinin pekiştirilmesi yönündeki çabalara açık, kararlı ve tutarlı desteğini devam ettirmektedir. Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda gösterilen kararlılıktan geri adım atılmaması da siyasi istikrarın devamıyla mümkün olmuştur."

Yalçın, açıklamasında, 30 Eylül'de yapılacak toplantıda yeni dönemde MHP'nin hayata geçireceği siyaset stratejisinin belirleneceğini ifade ederek, 2023'e giden süreçteki yol haritasının ayrıntıları üzerinde durulacağını vurguladı.