Cumhur İttifakı Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, projelerini anlattı.

Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, projelerini açıkladı. AK Parti’nin belediyecilikte çığır açtığını belirten Özkanhizmetleriyle gönüllerde yer edinmiş kadroların AK Parti belediyeciliğin başarılarıyla beraber, halka hizmet hakka hizmeti esas alan anlayışa sahip olduğunu söyledi.

Yeni şehircilik vizyonu ile memur-işçi mesai süresini sınırlamayıp, 7 gün 24 saat hizmet yapan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını anlatan Özkan, "Tercübelerimiz ve birikimimiz ile Akseki’yi daha ileriye taşıma sözü veriyoruz. dedi.

"Tevazu samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi" diyen Özkan, şöyle devam etti. "Gönüllere girmeye, köprüler kurmaya, birleştirmeye ve bir olmaya geliyoruz. Akseki halkının takdiri ve teveccühüyle göreve seçilmesiyle birlikte geleceğin Akseki’sini hep birlikte inşa edeceğiz.Akseki’nin zaten bir marka olduğunu ve bu markayı daha ileriye taşıyacağız. “Tüm projelerimizin içeriği dolu. En ince detayına kadar planlanmış projeler. Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle Allah nasip ederse hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle yapacağımız çalışma ve projeleri tüm Aksekili hemşerilerimizle el ele ve omuz omuza birlikte başaracağız"dedi.