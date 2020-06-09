Cumhur İttifakı Adıyaman’da bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün’ün ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede istişarelerin yanı sıra, Adıyaman’da yapılan hizmetler etraflıca ele alındı.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için oluşturulan bir beka davası olduğunu kaydeden Milletvekili Toprak, “Bu davanın en merkezinde milletimizin teveccühü vardır. Liderlerimizin büyük Türkiye’ye olan sevdasını, inancını, adanmışlığını paylaşan herkesle bu kutlu yürüyüş her daim sürecek. Bugün olduğu gibi, İlimizin huzur ve refahını ele alacağımız koordinasyon toplantılarımız bundan sonra da sık sık olacak. Yeni dönemde de Adıyaman’ımızın çehresini daha fazla hizmetle örmek için aynı coşkuyla, aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz İnşallah. Cumhur ittifakından bu yana tüm kademeleriyle birlikte canla başla çalışan Sayın Başkanımıza ve yönetim kadrosuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Cumhur İttifakının bize verdiği görev ve sorumluluklarımızın daima farkındayız ve omuzlarımızda hissediyoruz. Şehrimizle ilgili başkanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Her anlamda desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, "Ülkemizin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olur. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.