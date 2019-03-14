Cumhur ittifakı adaylarını davul zurna ile karşıladılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte ilçedeki Aşağıçobanisa, Hamzabeyli, Hacıhaliller mahallelerini ziyaret etti. Başkan Ergün ve Çelik, mahalle girişinde davul-zurna ile karşılandı.

Ziyaretlerde Ergün ve Çelik’e, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Güzgülü, meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti

Şehzadeler ilçesinde mahalle ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakının adayları, Aşağı Çobanisa Mahallesinde mahalle muhtarı Şevki Koç ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Ergün, Başkan Çelik ile birlikte ilk olarak Şehzadeler Belediyesinin meslek edindirme kursunu ziyaret etti. Kurstaki kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün ve Çelik kursiyerlere başarılar diledi. Başkanlar daha sonra kahvehanede bir toplantı gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Ergün, imar planıyla ilgili jeolojik ve etüt çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve Aşağı Çobanisa’nın imar planının önümüzdeki hizmet döneminde tamamlayacaklarını dile getirdi. Geride kalan hizmet döneminde Manisa’nın 17 ilçesinde hizmette siyaset yapmaksızın çalışmalarını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Ergün, önümüzdeki hizmet döneminde el birliğiyle yapılacak olan hizmetlerin müjdesini verdi.

Cumhur ittifakı adaylarının sonraki durağı Hamzabeyli Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Mustafa Aydemir ve mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılanan Başkan Ergün ve Çelik, mahalle kahvesinde çay molası verdi. Kahvede vatandaşlara hitap eden Başkan Ergün ve Çelik, Manisalıların desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçeyi cumhur ittifakı ile taçlandıracaklarına inandığını dile getirdi.

Hacıhaliller’de coşkulu karşılama

Başkan Ergün ve Başkan Çelik, ziyaret programları kapsamında son olarak Hacıhaliller’de vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle meydanında kendisini bekleyen vatandaşlar; davul zurna ekibi ile coşkulu bir karşılama yaptı. Hacıhaliller halkı, başkanların önümüzdeki seçim sürecini başarıyla geçirmesi ve Cumhur İttifakı’nı zafere ulaştırmaları için kurban kesti. Cumhur İttifakı’nın adaylar Başkan Ergün ve Başkan Çelik, kesilen kurbanın ardından; vatandaşların yoğun katılımıyla kahvehane toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmada söz alan Başkan Çelik, işbirliği ile bundan sonraki süreçte Hacıhaliller’e daha önemli hizmetler kazandıracaklarını söyledi. Çelik’in konuşmasının ardından Başkan Ergün, bir konuşma yaptı. Manisa Belediyesi ve kurucu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde il genelinde yaptığı hizmetleri aktaran Başkan Ergün, “Bu makamlar gelip geçici. Önemli olan geride hoş bir seda bırakabilmek. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teveccühleri ile yeniden bu makamlara adayız. Sizlerin destekleri ile bugüne kadar yaptığımız hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. 31 Mart tarihinde de sizlerin desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.