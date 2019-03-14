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Cumhur İttifakı adayı Zeybekci, KADER üyeleriyle buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyeleriyle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
Cumhur İttifakı adayı Zeybekci, KADER üyeleriyle buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyeleriyle bir araya geldi. Zeybekçi, derdinin İzmir olduğunu söyleyerek muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışında kalan İzmir’in 21’nci yüzyıla hazırlık trenini kaçırmak üzere olduğunu belirtti.


Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, KADER üyeleriyle bir araya geldi. İzmir’in 30 ilçesinde 6 kadın başkan adayı, 115 kadın meclis üyesi adayı göstererek rakiplerini bu alanda katladıklarını söyleyen Zeybekci, kadınların her alanda güçlü şekilde yer alması ve temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konularda söze değil icraata bakılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, “Bakanlığımız döneminde ihracatçı birlikleri başkanlarıyla yaptığımız toplantı sonrasında fotoğraf çekiminde, tek bir kadın üye var ve onun da arkada kaldığını, önünün kapandığını fark ettik. Bunun üzerine zorunluluk getirdik, en az 3 şehrin temsilcisinin kadın olması zorunluluğu getirdik. Bunun olabilmesi için de kadın üyeler yönetime girdi. Şu an sanayi odaları, ticaret odaları yönetimlerinde kadınlar var. İzmir Ticaret Borsasının Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de bunun en güzel örneklerinden” dedi.


Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda İzmir’in yarış dışı kaldığını belirten Zeybekci, "21’inci yüzyılın ilk çeyreği biterken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışı kalmış İzmir var. Türkiye’deki ortalamanın çok üzerinde işsizlik, genç işsizlik, kadın işsizliği oranlarının bulunduğu bir şehrimiz var. Acaba çöplerin dağlara atılması, Üçkuyular İskelesi’nin yanından künklerden kanalizasyonun körfeze akıtılması, yağmur suları nedeniyle yağışlarda şehri kanalizasyon basması, 500 bin nüfusun olduğu Karabağlar’da tek tiyatro, konferans salonu bulunmaması, art arda çalınan korna sesleri, Türkiye’nin diğer şehirlerinde olmayan bu manzaralar İzmir’de kanıksandı mı acaba? Seviyor, sevmiyor, papatyalar açmak değil, bu şehri 21’inci yüzyıla hazırlamak gibi bir treni kaçırmak üzereyiz" diye konuştu.



"20 bin kadın istihdam edeceğiz"


Kadınların desteklenmesiyle ilgili her şeyin altına imza atacağını söyleyen Zeybekci, 1 Nisan’dan sonra hayata geçirilecek projeler arasında kadın istihdamına yönelik projeler olduğunu aktararak şu bilgiyi verdi:


"20 bin kadınımızı 2.5 yıl içinde istihdam edeceğiz. Kuracağımız atölyelerin tüm masraflarını belediye karşılayacak, stopaj, vergi maliyetlerinin ilgili bakanlıklar üstlenecek. Halıcılarımızla görüştük, bunu yaparsanız biz de ilmek başına ödemeyle halıları alırız dediler. Emek maliyetinin yüksekliği nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin’de üretilmeye başlanan ve özelliğini yitirme yolundaki Türk halılarını tekrar canlandıracağız. Aynı atölyelerde halıcılığın yanında el sanatlarımızda da kadınlarımıza destek olacağız. Organize sanayi bölgeleri, turizm yatırım alanlarını planlayıp imara işledikten sonra yatırımcıyı çekeceğiz, istihdamı sağlayacağız. Tüm sorunları çözeceğim konusunda taahhüdüm var. Sizden de taraf olmanızı istiyorum, tüm partilere eşit mesafede durarak bu şehrin tarafı olmanızı istiyorum.”


KADER tarafından, kadınların desteklenmesine yönelik hazırlanan taahhütnameye imza atan Zeybekci, bu konuyu taahhüde atılan imzayla değil yaşam biçimi olarak kabul ettiğini, geçmişinde bunun çok sayıda örneklerinin görülebileceğini belirtti. Zeybekci, “Belediye başkanlığında birilerini geçerek aşarak değil doğrudan temas kuracaksınız. Sizin bana gelmenizin yanında ben de size sıkça geleceğim. Denizli’de ilk yıl 1 yıl 100 gün belediyede sabahladık, 7 yılda 1 yıl makamımda oturmadım. 180 kez yurt dışına gitmedim, mahallede, projenin başında, esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarının yanındaydım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
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