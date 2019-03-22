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Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda: “Salihli’nin kaderini değiştirdik”

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile el ele verip önceki dönemde Salihli’ye yapılamayan projeleri 5 yılda hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Belediyecilik hizmet işidir.

22 Mart 2019 Cuma 14:35
Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda: “Salihli’nin kaderini değiştirdik”

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile el ele verip önceki dönemde Salihli’ye yapılamayan projeleri 5 yılda hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Belediyecilik hizmet işidir. Biz de yaptığımız hizmetlerle Salihli’nin kaderini değiştirdik” dedi.


Seçim çalışmalarını Sağlık Mahallesinde sürdüren Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı MHP’li Zeki Kayda, mahalle halkından destek istedi. “Belediyecilik hizmettir” diyen Başkan Kayda, “Beş yıl önce yine sizlerin karşısına projelerimizle çıkmıştım. Sizlere 2014’te verdiğim tüm sözleri bir bir yerine getirerek karşınıza çıktım. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum. Kısacası yaptığımız çalışmalarla bu şehrin kaderini değiştirip, kenti ayağa kaldırdık” dedi.


Beldelerden gelen borçları ve belediyenin geçmiş dönem borçlarını ödediğini belirten Başkan Kayda, “Biz hem borç ödedik, hem de hizmet ürettik. Salihli’de yapılmayan, yapılamaz denilen Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı, Uluslararası Atış Poligonu,Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Masal Ormanı, Prestij Caddelerini yaptık. Dur-geç köprülerini tarihe gömdük. Bu şehre fakülteyi, doğalgazı ve TOKİ’yi getirdik. Şimdi Cumhur İttifakının gücü, hükümetimizin desteği ile projelerimize durmadan devam edeceğiz. Bu Salihli seni milletvekili yaptı, sen ne yaptın. Onlar konuşur, biz yaparız. Sizlerin desteği ile 1 Nisan’da yeniden belediye başkanı olacağım” dedi.


CHP’yi PKK yanlısı HDP ile işbirliği yapmakla suçlayan Başkan Kayda, “Bunlar oy uğruna gizli pazarlık yaptılar. Sizler bunlara geçit vermeyin. Karalama siyaseti yapanlara tokat vurun. Ben dedim ki Salihli emekli şehri, faizci şehri oldu dedim, birileri çıkıp, sen Araplılara faizci diyorsun dedi. Onlar bizim kardeşlerimiz, bu algıdır bu algıya, bu oyunlara gelmeyelim. Bu algıyı yaratmasınlar diye ilk hizmetimizi Yeşilova Mahallemizden başlattık. Yeşilova’nın asfaltını da yaptık, taşını da döşedik, altyapısını da yaptık. Kürt kardeşlerimizin yaşadığı Gaffar Okkan Mahallemizi de hizmetle buluşturduk. Mahallemize muhtarlık ve sağlık evi kazandırdık yollarına asfalt atarak parke taş döşedik. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Aleviler, Kürtler, Araplılar bizim hem canımız, hem kardeşimizdir. Biz onlara ayrım yapmaksızın hizmet yaptık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:35
  1. doğa

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