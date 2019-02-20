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Cumhur İttifakı Adayı Tuna’dan Kocamaz’a yanıt

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, evrakının İl Seçim Kuruluna verilmesindeki gecikmeyle ilgili iki gündür kendisini sorumlu gösteren İYİ Parti Adayı Burhanettin Kocamaz’a sosyal medyadan yanıt verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
Cumhur İttifakı Adayı Tuna’dan Kocamaz’a yanıt

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, evrakının İl Seçim Kuruluna verilmesindeki gecikmeyle ilgili iki gündür kendisini sorumlu gösteren İYİ Parti Adayı Burhanettin Kocamaz’a sosyal medyadan yanıt verdi. Kocamaz’ın kendisini hedef göstermeye çalıştığını belirten Tuna, “Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır” dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Adayı Kocamaz, evrakının İl Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamasının ardından yaptığı açıklamalarda, MHP çatısı altında yıllarca birlikte belediye başkanı olarak hizmet verdiği Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Hamit Tuna’yı sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı. Kocamaz, dünden bu yana yaptığı açıklamalarda, “Hamit Tuna’nın, ‘Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den de aday olamayacak değerlendirmesi doğru çıktı” diyerek, Tuna’yı sorumlu tutmuştu.



“Hedef göstermeye çalışıyor”


Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kocamaz’a yanıt verdi. Paylaşımında, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının seçim takvimine göre partilerin listelerini 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17.00’ye kadar İl Seçim Kurullarına teslim etmek zorunda olduklarını anımsatan Tuna, Kocamaz’ın kendisiyle ilgili karalama kampanyası başlattığını ifade etti. Tuna, açıklamasında “Yasal mevzuatlarda belirlenen sürelere İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından uyulmaması ve söz konusu listelerin 19/02/2019 günü itibariyle saat 17.00’ye kadar İl Seçim Kuruluna teslim edilmemesi sonucu İl Seçim Kurulunca İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın aday olmayacağına ilişkin karar verilmiştir. Bu süreçten sonra Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır. Bir yandan gecikmeden kendi parti yönetimini, ‘İçimizden vurulduk’ sözleri ile suçlarken diğer taraftan da gecikmeden şahsım sorumluymuş algısı oluşturma gayreti içine girmiştir. Sayın Kocamaz gelişmelerin ardından Büyükşehir Belediyesinde yaptığı açıklamada şahsımın yaklaşık 2 ay önce bir salon toplantısında ‘Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İyi Parti’den bile aday olamayacak’ şeklinde bir söylemde bulunduğunu iddia etmektedir. Kocamaz’ın şahsı bir yana siyasi yaşantımda da asla bu gibi söylemlerde bulunmadım. Sayın Kocamaz, mensubu olmaktan gurur duyduğum partimizden istifa etmeden, ‘İYİ Parti’den aday olur mu?’ şeklinde yöneltilen sorulara bile ‘Aday gösterilmediği için başka partiye gitmez. Göreceksiniz özellikle sizin dediğiniz gibi İYİ Parti’den aday olmaz çünkü Kocamaz cenazem Üç Hilal’in altından çıkacaktır beyanında bulunan kişidir’ dediğim doğrudur. Ama Sayın Kocamaz bu konudaki sözlerimi yanlış anlamış veya anlamak istediği gibi yorumlamış olacak ki, bu tür bir söylemle bizi hedef göstermeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum”


Bu süreci ihmalden kaynaklı göstermenin insanların aklı ve zekasıyla alay etmek olduğunu kaydeden Tuna, “Biz adaylık müracaatımızı 18 Şubat 2019 tarihinde yaparken yani son güne bırakmazken neden Sayın Kocamaz son güne ve son dakikaya bırakmıştır? Biz bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir söylentiye, hiçbir dedikoduya kulak asmadan, kentimizin geleceğine yapacağımız hizmetleri anlatarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimse bizi Mersin’imize hizmet sevdamızdan yıldıramaz ve vazgeçiremez. Dün yaşanan olayları ve bu olaylara bağlı şahsıma yönelik asılsız ifadelerin yorumlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. 31 Mart sabahına kadar gece uyumadan gündüz oturmadan çalışacak ve bu yarıştan galibiyetle ayrılacağız. Bizi bu yoldan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm vatandaşlarımız rahat ve bizden emin olsunlar. Her ne olursa olsun kazanan Mersin olacaktır. Bizim gönlümüz Mersin. Aklımız hizmet. Yolumuz hak ve hakikat yoludur” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
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