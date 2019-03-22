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Cumhur İttifakı Adayı Güler; Köşk’te hemşehrileri ile bir araya geldi

Cumhur ittifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmalarını Köşk Işık Kıraathanesi’nde devam etti.

22 Mart 2019 Cuma 11:37
Cumhur İttifakı Adayı Güler; Köşk’te hemşehrileri ile bir araya geldi

Cumhur ittifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmalarını Köşk Işık Kıraathanesi’nde devam etti. Halka seslenen Başkan Adayı Nuri Güler, halkla omuz omuza olup Belediyeyi ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.


Konuşmasında Cumhur İttifakı’nın öneminden söz ederek vatandaşlardan destek isteyen Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek “Cumhur ittifakına gönül vermiş kıymetli hemşehrilerimiz o kadar feraset sahibiler ki bizleri çıktığımız bu kutlu yolda, her türlü kirli, nahoş ve iğreti dezenformasyona karşı adeta iman nuruyla ve çelikten bir iradeyle sahipleniyorlar. Memleketimizin üzerinde oynanan ve oynanmaya devam edilmek istenen senaryolar içinse "Yeter söz Cumhur İttifakı’nın” diyorlar.


Bu düşüncede olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle


1 Nisan sabahı memleketimizin üzerine karabulut gibi çöken çalı kakıcılara en güzel şekilde kararın açıklandığı bir sabah olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:37
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