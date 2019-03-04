Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 4 mahallede vatandaşla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarına Ortaköy, Türkmen, Otmanlar ve Düzlen mahalleleri ile devam etti. Görev yaptığı 5 yılda vizyon projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Mehmet Çerçi, “İmkansızlıkları hiçbir zaman bahane etmedik, hizmet ürettik” dedi.

Cumhur İttifakı ve Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ortaköy, Türkmen, Otmanlar ve Düzlen mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı adayı Çerçi’ye AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Belediye Başkanı Çerçi, milletvekili Bilen ve beraberindekiler 31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde destek istedi. Ziyaretlerde vatandaşlara yaklaşan seçimlerin önemini anlatan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, devletin bekası için kurulan Cumhur İttifakı’na destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de AK Parti hükümetleri ile Türkiye’nin çağ atladığını ifade ederken; bu gelişmelerden rahatsız olanların ülkede kaos oluşturmak istediğini söyledi. Başkan Çerçi’nin Yunusemre’ye güzel hizmetler kazandırdığını kaydeden Bilen, “Vatanımız birçok hizmeti AK Parti döneminde gördü. Ekonomimiz canlandı. Hastaneler, okullar, yollar, yeni hava limanları yapıldı. Mega projeler hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor. Tabi birileri bu gelişmelerden rahatsız. İstiyorlar ki onlara muhtaç olalım. Ama bu millet arkamızda durdukça başarılı olamayacaklar. Ama vatandaşımız bu şer odaklarına en güzel cevabı yine verecektir. İlçemizin kurucu belediye başkanı olarak şehrimize güzel hizmetler yapan Mehmet Çerçi’nin yaptıkları ortada. Toplu konut projesi, modern pazar yeri, sosyal projeler daha birçoğu. Sizlerin de desteği ve teveccühüyle yeni dönemde bu projelerin devamının geleceğine şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Cumhur İttifakı adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise 5 yıllık bir belediye olarak hizmetleriyle pek çok köklü belediyeye örnek olduklarını dile getirdi. Yuntdağı’nda kırsal kalkınma projeleri başta olmak üzere pek çok çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Çerçi, şöyle konuştu: “2014 yılında kurulan bir belediyeyiz. İlin en kalabalık ilçesiyiz. Nüfusumuz hızla artıyor. 5 yıllık bir belediye olarak seçildiğimizde imkansızlıkları bahane etmeden çalışmalarımıza başladık. Manisa’nın kangren haline gelen sorunlarını çözmek için harekete geçtik. Bugün Akgedik’te TOKİ ortaklığıyla yaptığımız Yunuskent’te bin 100 vatandaşımız yaşıyor. 2. etabı da yıl sonuna kadar hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Kentimize modern pazar yerini de en kısa sürede kazandıracağız. Millet Çarşısı 2-3 ay içerisinde hizmete girecek. Yine Ortaköy’e güzel bir mesire alanı yaptık. Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız Yuntdağı Yağlı Güreş Festivalimizi de burada yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken üreticimizi de unutmadık. Fidan desteği, aşılama çalışmaları, alternatif ürün arayışı daha pek çok hizmet. Sizlerin de teveccühüyle bu ve bunun gibi çalışmalarımız yeni dönemde de devam edecek”

Seçim çalışmaları kapsamında Horozköy’de de temaslarda bulunan Cumhur İttifakı adayı Çerçi ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptı, Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Başkan Çerçi daha sonra Üçpınar’da düzenlenen Yuntdağı Futbol Turnuvası kupa törenine katıldı. Turnuvada dereceye giren takımları kutlayan Başkan Çerçi Şampiyon Seyitlispor, 2. Pelitalanspor ve 3. olan Örencikspor oyuncularına kupalarını takdim etti.