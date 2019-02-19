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Cumhur İttifakı Adayı Ali Kılıç: “Kimse bana hukuksuz iş yaptıramaz”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Hukuksuz bir işi bana kimse yaptıramaz.

19 Şubat 2019 Salı 13:26
Cumhur İttifakı Adayı Ali Kılıç: “Kimse bana hukuksuz iş yaptıramaz”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Hukuksuz bir işi bana kimse yaptıramaz. Babamın oğlu olsa yapmam. Bunun sözünü veriyorum" dedi.


Ali Kılıç, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy Mahallesi’ni ziyaret eden Ali Kılıç, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.



Mahalleye ’yeni okul’ vaadi


Ali Kılıç, burada yaptığı konuşmada projelerini anlattı, önemli mesajlar verdi ve Sarayköy sakinlerinden 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Mahalle halkının, okullarının eski olmasından şikayet etmesi üzerine Ali Kılıç, "Sizlerin takdiriyle başkanlık koltuğuna oturursam eğer mahallemizdeki okulumuzu yeni yüzüyle eğitimin hizmetine sokacağız. Bu size ilk sözüm olsun" diye konuştu.



“Babamın oğlu olsa yapmam”


Çıktığı belediye başkanlığı yolunda tek bir amacı olduğunu belirten Kılıç, "O da halkımıza, sizlere, Termeli hemşehrilerime hizmet etmektir. Bunu da hak ve hakikate uygun olarak yapacağım. Hakkaniyetten asla ayrılmadan belediyeyi yönetmeye talibim. Hukuksuz hiç bir işi bana kimse yaptıramaz. Babamın oğlu da olsa yaptıramaz. Hukuk çerçevesinde talebi olan vatandaşımın ise, düşmanım olsa işini görürüm. Bunun sözünü buradan sizlere ve tüm Terme halkına veriyorum" şeklinde konuştu.


Seçim çalışmalarını daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretleriyle sürdüren Ali Kılıç, "Kapalı ortamlarda değil halkımızın sorununu yerinde dinleyip çözümünü üreteceğiz. Makamlar bizim için bir amaç değil, hizmet etmek için yalnızca bir araçtır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:26
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