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Cumhur İttifakı 51 ile genişledi! İşte AK Parti ve MHP'ye bırakılan iller

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı 51 ile genişledi. İşte AK Parti ve MHP'ye bırakılan iller...

19 Şubat 2019 Salı 16:32
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi! İşte AK Parti ve MHP'ye bırakılan iller

AK Parti Kars'ta kendi adayını çekerek, MHP adayına destek verme kararı aldı. Kars'ın yanı sıra AK Parti'nin Kırklareli ve Iğdır'da da adaylarını çektiği, MHP'nin ise Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çektiği belirtildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK PartiKars'ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da Kars'ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda AK Parti'nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik'tir" demişti.

Cumhur İttifakı genişliyor

MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

YSK'ya listeler verilmeden önce 17 ilde MHP, 4 ilde AK Parti belediye başkan adayını çekti.

30 büyükşehirde iş birliği

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı.

Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

AK Parti'ye bırakılan iller

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.

MHP'ye bırakılan iller

AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da AK Parti adayı desteklenecek

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen; İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki ve İzmir'de Nihat Zeybekci'yi destekleyecek. 

Kayyım atanan bölgelerde AK Parti yarışacak

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyım atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak.

İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu. Aday listeleri verilme süresi saat 17.00'de doluyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:32
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Trabzon
  8. Tekirdağ
  9. Siirt
  10. Samsun
  11. Sakarya
  12. Rize
  13. Ordu
  14. Muğla
  15. Mardin
  16. Kahramanmaraş
  17. Manisa
  18. Malatya
  19. Konya
  20. Kocaeli
  21. Kayseri
  22. İzmir
  23. İstanbul
  24. Mersin
  25. Hatay
  26. Hakkari
  27. Gaziantep
  28. Eskişehir
  29. Erzurum
  30. Diyarbakır
  31. Denizli
  32. Bursa
  33. Bitlis
  34. Balıkesir
  35. Aydın
  36. Antalya
  37. Ankara
  38. Ağrı
  39. Adana
  40. Iğdır
  41. Sinop
  42. Kırklareli
  43. Kars
  44. Çanakkale
  45. Burdur
  46. MHP
  47. Yerel Seçim
  48. seçim

YORUM YAZ

  • Bükücü Bükücü 34 dk önce
    Diğer pkklı adaylarda cumhur birleşimi belediye başkanlarına abi bana pazardan bir yer ayarlarda eve ekmek götürelim diye kuyruk çırpar

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