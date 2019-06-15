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Cumhur Frankfurt’tan tiyatrocu Ekrem’e İzmir göndermeli video! 'İstanbul neden bir İzmir olmasın'

Sosyal medyada ironik videolar yayınlayan fenomen Cumhur Frankfurt, yeni çektiği videosunda CHP yandaşlarının çektiği kurgu vatandaş röportajlarını ti’ye aldı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan “Önceki seçimde Ak Parti’ye vermiştim ama bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim” türünden birçok sözde vatandaş röportajının, CHP örgüt üyeleri tarafından çekilen kurgu videolar olduğunun ortaya çıkması, Cumhur Frankfurt’un espri konusu oldu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:37

 Yasemin Karahan  Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada yayınladığı Ekrem İmamoğlu videolarıyla bir anda fenomen haline gelen Cumhur Frankfurt adlı Twitter kullanıcısı, sosyal medyada dolaşıma sokulan “Ak Parti’ye oy atmaktan vazgeçen vatandaş” temalı sözde röportajları ti’ye aldı. Cumhur Frankfurt, çektiği videoda, “İstanbul neden bir İzmir olmasın” ifadeleriyle de susuzluk ve lağım kokusu eleştirilerine hedef olan İzmir’in CHP’li yönetimine göndermede bulundu.

İstanbul da neden bir İzmir olması

Cumhur Frankfurt’un yoğun paylaşım alan parodisi, yerel yönetimlerde CHP’li belediyelerin faaliyetlerine dikkat çekiyor. Frankfurt parodisinde, “23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde kime oy vereceksiniz ?” sorusuna “Daha önce Ak Parti’ye vermiştim, 23 Haziran’da CHP’ye oy vereceğim. Çünkü Ak parti deyince hep aklıma yenilik geliyor. Yeni Köprü, Marmaray, ….. yeni yeni… Ben artık eski Türkiye’yi özledim.” ifadeleriyle Ak Parti’nin hizmetlerine de atıfta bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:37
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu

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