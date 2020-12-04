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Gündem Cumartesi pazar market, bakkal, manav, kasap açık mı, kaça kadar açık?
Gündem

Cumartesi pazar market, bakkal, manav, kasap açık mı, kaça kadar açık?

Korona vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle bazı katılmamalara gidilmişti. Hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00’de başlıyor. Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Peki hafta sonu market, bakkal, manav, kasap açık mı? market, bakkal, manav, kasap saat kaçta açılacak? market, bakkal, manav, kasap kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:43:00 - 2020-12-04 15:44:10
Cumartesi pazar market, bakkal, manav, kasap açık mı, kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta düzenlediği kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında haftasonu tamamen, haftaiçi de kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söylemişti. Hafta içleri yasaklar 21.00-05.00 saatleri arasında olacak. Haftasonu uygulanacak olan yasaklar da her cuma 21.00'de başlayıp, pazartesi 05.00'e kadar aralıksız uygulanacak.

Cumartesi pazar market, bakkal, manav, kasap açık mı?

Hafta sonu market, bakkal, manav, kasap açık mı? Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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