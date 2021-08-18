Yıllık izinlerini hesaplayıp plan yapmak isteyenler haftalık izin günlerini atlayarak gün hesabı yapıyor. Bu sebeple cumartesi gününün yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceği merak ediliyor. Peki, cumartesi günü yıllık izinden düşer mi?

Cumartesi günü yıllık izin süresinden mi sayılır?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Cumartesi gününün yıllık izinden sayılacağına hükmetti.

Kararda, "Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle cumartesi ve pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki cumartesi ve pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan pazar günleri izin süresinden düşülmelidir" ifadeleri yer aldı.

İş sözleşmesinde hafta tatili olarak cumartesi-pazar günleri belirtilen kişiler yıllık izinlerini hesaplarken bu günleri izinlerinden düşmez. Kısacası sözleşmesinde cumartesi-pazar hafta tatili olarak görünen bir kişi 7 gün izin yaptıysa bunun 5’i yıllık izinden düşer.