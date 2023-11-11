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Gündem Cumartesi Anneleri yeniden piyasaya çıktı
Gündem

Cumartesi Anneleri yeniden piyasaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 17:00:00 -
Cumartesi Anneleri yeniden piyasaya çıktı

Çocuklarını PKK'nın elinde kurtarmak için yıllardır oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri, sessiz sedasız mücadelesini sürdürürken diğer tarafta uzun zamandır ortalıkta görülmeyen Cumartesi Anneleri yeniden piyasaya çıktı.

Cumartesi anneleri yine 30 yıl 40 yıl önceki ölümlerin faillerini aramaya başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın izniyle Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Meydanı'na çıkma yasağını kaldırdı.

Cumartesi Anneleri, 972. haftalarında, 5 yıl sonra ilk kez Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı ve açıklama yaptı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "700. haftadan bu yana ilk kez Galatasaray’da açıklamamızı yaptık, karanfillerimizi bıraktık. Abdülkerim Yurtseven, Mikdat Özeken, Münür Sarıtaş ve tüm kayıplarımızı aramaktan, faillerin yargılanarak cezalandırılmasını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya, "yaşadıkları mağduriyet" demişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen günlerde "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" demişti.
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Geçmişte sürekli gözaltı kararı çıkan Cumartesi Anneleri'nin eylemi dikkat çekerken akıllara, "Gelecek hafta gösterilerinizi Ali Yerlikaya’ya karşı yapmayacağınızdan emin olabilir miyiz?" sorusu geldi.

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