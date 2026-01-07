Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Aydın’da kan donduran olay halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan kasap C.C.’nin, yaşananları arkadaş çevresine anlatmasıyla ortaya çıktı. Aydın’da daha önce yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C.C. iddiaya göre 2015 yılında bir cuma günü Efeler Bey Camii önünde, babasının hayrına 3 binden fazla kişiye kavurma pilav ikram etti.

HOCAM ŞİMDİ GÜNAH MI İŞLEDİM, SEVAP MI?

C.C’nin, babasının hayrına diye dağıttığı pilavın yanında verdiği kavurmayı yaban domuzu etinden yaptığını arkadaş çevresine anlatmasıyla alçaklığın ortaya çıktığı öğrenildi. Aydın basınında yer alan habere göre C.C., daha sonra bu durumu bir din görevlisine de anlatarak, “Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı babamın hayrına diye dağıttım. İnsanlar da çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?” diye sordu. Din görevlisinin ise soruya yanıt vermeden ortamdan ayrıldığı öne sürüldü.

KASAPLARA, OTELLERE VE RESTORANLARA DA SATMIŞ!

Kasap C.C.’nin geçmiş yıllarda Aydın’da birkaç kez yaban domuzu etleriyle yakalandığı, bu etleri kasaplara, sucuk üreticilerine, restoranlara ve otellere pazarladığı iddia edilmişti. Güvenlik güçlerince ele geçirilen domuz etlerinin imha edildiği belirtilmişti.

C.C.’nin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden domuz eti satın aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, “İsimlerinizi açıklarım” şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük tepki çekerken olayla ilgili adli sürecin ve resmi makamların değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.