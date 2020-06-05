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Cuma namazında ilginç anlar

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Ankara'da cuma namazı ikinci kez kılındı. Cuma namazına gelen bir vatandaşın gözlükleri ise sosyal medyada dikkat çekti ve paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:10:00 - 2020-06-05 20:10:57
Cuma namazında ilginç anlar

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Ankara'da cuma namazı ikinci kez kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namazlarını eda etti.

Namaza gelen bir vatandaş, namaz öncesi cep telefonuyla cami ve çevresinin fotoğraflarını çekti.

Vatandaşın gözlükleri görenleri gülümsetti ve sosyal medyada paylaşıldı.

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