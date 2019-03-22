0553 313 94 23

Cuma namazı Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da 50 Müslümanın şehit olduğu 2 camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bu hafta kılınan cuma namazı devlet televizyonlarından canlı yayınlandı.

22 Mart 2019 Cuma 09:01

Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerinde şehit olanlar için ülkenin tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi.

2 dakikalık saygı duruşu

Yeni Zelanda devlet televizyonu TVNZ ve RNZ tarafından canlı yayınlanan törenlerde cuma ezanı canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başbakan Ardern cuma namazına katıldı

Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.

Konuşmasına hadisle başladı

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,

"Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullandı.

"Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık"

Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Al Noor Camisi İmamı Gamal Fouda, Başbakan Ardern, hükümet ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terörün, rengi, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Fouda, "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik. Dünya bizde sevgi ve birliğin örneğini görebilir. Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık (yenilmedik)." diye konuştu.

Kadınlardan başörtülü destek

Ülke genelinde yapılan törenlerde, Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine, çok sayıda Yeni Zelandalı kadın sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi.

Toplu cenaze namazı kılınacak

Hagley Park'taki cuma namazının ardından Memorial Park Mezarlığı'nda toplu cenaze namazı kılınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:01
  1. Yeni Zelanda
  2. cami
  3. cuma namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı’na Gazianteplilerden yoğun ilgi
    1. Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk..
    2. Geleceğiniz güvence altında
    3. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    4. Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir"..
    5. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu..
    6. Cami imamı kestiği ağacın altında..
    7. HDP'nin Kayyum Raporu'na Güneydoğu'dan..
    8. Y. Zelandalı bakan açıkladı: Tarrant'a..
    9. Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı..
    10. FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması
    11. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    12. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar..
    13. Ezan sesleri Yeni Zelanda’da yankılandı
    14. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    15. Rusya'dan ABD'ye 'Golan Tepeleri'..
    16. Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem..
    17. 20 yaş dişlerine dikkat
    18. (Özel) Malatya ‘beyaz gelinliğini’..
    19. Filistin yanlısı öğrencilere..
    20. ETÜ’de görev değişimi
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı