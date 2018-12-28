Cuma namazı saati kaçta cuma namazı öğlen ezan saati

Cuma namazı vakti saat kaçta? Sorusunu cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediyor. Farz olan cuma namazı için camiye akın edecek olanlar cuma namazı saati kaçta, cuma namazı ne zaman öğlen ezanı saat kaçta, cuma namazı ezanı kaçta okunacak sorularının cevabı haberimizde. İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz saatleri….

Cuma günü tüm müslümanlar için çok önemli bi yere sahip mübarek bir gündür. Cuma günü cuma namazı kılmak için vatandaşlar camilere koşmakta. Cuma namazı her Müslüman’a farzdır. Dedik ya cuma günü Müminler için çok kıymetli günlerden biridir. Zira Cuma gününe Allah (C.C) çok büyük önem vermekte. O vakit cumanın kıymetli olduğunu nereden anlıyoruz sorusuna verilecek cevabın adresi Kur’an-ı Kerim’deki Cuma Suresi’nden anlıyoruz. Zira Yüce Rabbimiz Cuma Suresi’nde Cuma namazına ilişkin bakın biz kullarına ne diyor: “Ey inananlar! Cuma gunu namaz icin ezan okundugu zaman Allah'i anmaya kosun; alim satimi birakin; bilseniz, bu sizin icin daha iyidir.) Cuma Suresi 9. ayet.

İşte ayette de olduğu gibi Cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma günü cuma namazı için camilere akın edilir. Camilere cuma namazı için gidecek olanlar ise cuma namaz saatini merak etmekte. Cuma namazı saat kaçta? Cuma namaz vakitleri, cuma namaz saati kaçta? İstanbul cuma namaz saati, Ankara cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namaz saatleri, cuma namaz vakitleri kelimeleri cuma günleri en çok arananlar listesini oluşturmakta. İşte Diyanet takvimine göre 28 Aralık Cuma namaz saatleri…

Cuma namazı saati İstanbul 13:11'de

Cuma namazı saati Ankara 12:56'da

Cuma namazı saati saat kaçta İzmir 13:19

Cuma namazı saati Antalya 13:05

Cuma namazı saati Bursa 13:11

Diyarbakır cuma namazı saati 12:26

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