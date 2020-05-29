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Cuma namazı saat kaçta?

Uzun bir aradan sonra, pandemi için alınan önlemler kapsamında uygulanan "camilerin ibadete kapatılması" tekrar hayata geçiyor. Müslüman alemi için bayram sayılan Cuma günleri, pandemide buruk geçti. Namaz kılamayanlar, bir an önce kılabilmek için tedbirlere uyarak, evlerinde kaldılar. Aynı tedbirler alınarak şimdi de Cuma namazlarının eda edilmesi bekleniyor. Peki ama Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezanı ne zaman okunuyor? Hangi camilerde ve alanlarda Cuma namazı kılınacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:24:00 -
Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazının kılınacağı alanlar ve camiler "www.istanbul.gov.tr" adresinde yayınlandı. Uzun süreden sonra namaz kılacak olan Müslümanlar sevinçle, namaz saatlerini ve yerlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te kılınacak.

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