Uzun bir aradan sonra, pandemi için alınan önlemler kapsamında uygulanan "camilerin ibadete kapatılması" tekrar hayata geçiyor. Müslüman alemi için bayram sayılan Cuma günleri, pandemide buruk geçti. Namaz kılamayanlar, bir an önce kılabilmek için tedbirlere uyarak, evlerinde kaldılar. Aynı tedbirler alınarak şimdi de Cuma namazlarının eda edilmesi bekleniyor. Peki ama Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezanı ne zaman okunuyor? Hangi camilerde ve alanlarda Cuma namazı kılınacak? İşte merak edilen detaylar...