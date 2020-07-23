Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'ne önemli atamalar

Ayasofya Camii yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor. Camide görev alacak imam ve müezzinleri, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı.

3 imam ve 5 müezzinin Ayasofya Camii'ne atandığını söyleyen Erbaş, atanan isimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hocalarımız, tilavetleriyle camimizi süsleyecek, cemaatimizi ruhen doyuracak, en doğru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Camimizi onlara emanet ediyoruz. Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camii'ne nasip olmuş bir atama yapacağız. Kadim tarihimize de uygun bir atama olacak."

İmam olarak atanan isimler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın.

İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Kurra Hafız Ferruh Muştuer.

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi, 2019 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

Müezzin olarak atanan isimler

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.

Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.