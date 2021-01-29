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İSLAM Cuma namazı kaza edilir mi? Cuma namazına yetişemeyen ne yacak?
İSLAM

Cuma namazı kaza edilir mi? Cuma namazına yetişemeyen ne yacak?

Müslüman bayramı olan cuma gününün hakikati, cemaat ile kılınan namazdır. Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir. Peki ama cuma namazına yetişemeyen cuma namazının kazasını kılar mı? Cuma namazına yetişemeyen ne yacak? Cuma namazının farzına yetişemeyen ne yapar?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 08:05:00 - 2021-01-29 08:06:33
Cuma namazı kaza edilir mi? Cuma namazına yetişemeyen ne yacak?

Cuma namazının kazası nasıl kılınır, Cuma namazı yerine öğle namazı kılınır mı? Bu sorunun cevaplarını bulmak için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) hayatına bakarak cuma namazının nasıl kılınması gerektiğini öğrenmiş oluruz. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), uyuyakalma ve unutmayı bir mazeret kabul etmiş ve bu iki sebepten biriyle bir namazın vaktinde kılınamaması durumunda, hatırlanıldığı vakit kılınmasını söylemiştir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bu husustaki ifadesi şöyledir: "Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı namazın vaktidir" (Buhârî, “Mevâkýt”, 37; Müslim, “Mesâcid”, 314-316).

Cuma namazının kazası var mıdır?

Sadece belli bir vakte münhasıran kılınmış namazlar vardır ve bunların kazaları yapılmaz. Cuma namazı da bu namazların içerisinde yer alır.

Kazası olmayan namazlar;

Cuma Namazı

Bayram Namazı

Cenaze Namazı

Sünnet Namazların Vakti Haricinde Kazaları Yoktur. 

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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