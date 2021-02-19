Cuma namazı kaçta? Cuma namaz vakitleri 19 Şubat cuma namazı saati

Bugü cuma namazı saat kaçta? Namaz dinin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz miraç gecesinde Mümin olana farz kılındı. Namaz ile insan Rabbine yaklaşır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır. (Cuma, 9-10) Hz. Peygamber de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır" buyurmuştur. Diyanet namaz vakitleri sayfasında il il namaz vakitleri yer almaktadır. Peki cuma namazı ne zaman? Cuma namazı saati kaçta? İşte 19 Şubat cuma namaz vakti

Cuma namazı saati kaçt? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:23

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 13:07

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:30

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:22

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:16

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:52

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 13:00

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:25

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:36

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:45

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:09

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:38

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Cuma hutbesi konusu ne 19 Şubat Cuma?

Aziz Müminler! Cenâb-ı Hakk’ın varlık âlemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi; insanı Rabbine bağlayan, gönülleri birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir duygudur. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle, samimi sevgi, Yüce Rabbimizin varlığının delillerinden biridir.

Sevilmeye en çok layık olan hiç şüphesiz Allah Teâlâ’dır. Zira O “Vedûd”dur, sevgiyi yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Bütün sevgilerin kaynağı O’dur. Tüm kâinat, O’nun sevgi ve merhametiyle ayakta durmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

Kur’an-ı Kerim’de “İman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir.” buyrulur. Evet, bir müminin kalbinde en değerli köşe, Cenâb-ı Hakk’ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbini şartsız ve sınırsız bir biçimde, ihlas ve ihtiram ile sever. Aynı zamanda, Allah’ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Mümin, Allah’a duyduğu derin sevgiyle tüm mahlûkata rahmet nazarıyla bakar. Yaratılanı sever Yaratan’dan ötürü!

Değerli Müminler!

Müminin yüreği, Allah Resûlü (s.a.s)’in sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel kendi güzel Peygamberimizi sevmek, bize onun ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi sevmek, onun bize emanet olarak bıraktığı yüce Kitabımız Kur’an’a ve hikmet yüklü sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek, onun sevdiklerini sevmek, onun ahlakı ile ahlaklanmaktır.

Aziz Müslümanlar!

Allah ve Peygamber sevgisi imandandır, imanın lezzetine varmaktır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü’nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak.”

Ne mutlu Cenâb-ı Hakk’ın sevgisi gönlünde yer etmiş olanlara! Ne mutlu Resûl-i Zişan Efendimizin muhabbetiyle gözleri yaşaranlara! Ne mutlu bu kutlu sevginin gücüyle birbirine kenetlenenlere!

Kıymetli Müminler!

Hutbeme son verirken geçen hafta hain terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize, kahraman vatan evlatlarına Yüce Rabbimizden sonsuz rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Cenâb-ı Hak bizleri şehitlerimizin uğrunda can verdikleri mukaddesatımızdan asla ayırmasın

Cuma namazı kaç rekattır?

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre, Hz. Peygamber, Cuma namazının farzından önce tahiyyetü’l-mescid dışında, nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu, diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir. (Ibn Humam, Fethu’l-Kadîr, 11/39; Ibn Kudâme, Muğnî, 11/250) Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygam- ber’in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair pek çok rivayet bulunmaktadır. (Ibn Mâce, Salat, 94; Buhârî, Cumu’a, 33, 39)